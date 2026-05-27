به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ محمد یعقوبی در خطبههای نماز عید سعید قربان که در دفتر وی در نجف اشرف بیان شد، تأکید کرد: احسان، جوهره پیام اسلام و اساس ساخت انسان و جامعه است و باید این فرهنگ در همه عرصههای زندگی گسترش یابد.
آیتالله یعقوبی با اشاره به آیه شریفه ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾؛ «و نیکی کنید که خداوند، نیکوکاران را دوست دارد.» (بقره: ۱۹۵) افزود: قرآن کریم، احسان را به والاترین هدفی که انسان مؤمن در پی آن است، یعنی دستیابی به محبت، عنایت و رحمت الهی، پیوند داده است و این محبت الهی بزرگترین انگیزه برای ایثار، بخشش و عمل صالح به شمار میرود.
آیتالله یعقوبی خاطرنشان کرد: قرآن کریم در آیات متعددی مردم را به احسان ترغیب کرده است، از جمله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ «رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.» (اعراف: ۵۶) و نیز: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ﴾ «و خداوند با نیکوکاران است.» (عنکبوت: ۶۹)
وی تصریح کرد: انسان نیکوکار، در دنیا و آخرت از رحمت، عنایت و هدایت الهی بهرهمند خواهد بود.
آیتالله یعقوبی افزود: احسان تنها به اعمال فردی محدود نمیشود، بلکه همه ابعاد زندگی را دربرمیگیرد؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ «خداوند به عدل و احسان فرمان میدهد.» (نحل: ۹۰)
وی توضیح داد: اسلام تنها به برقراری عدالت به عنوان حداقل روابط اجتماعی بسنده نمیکند، بلکه انسانها را به مرتبهای بالاتر، مبتنی بر گذشت، بزرگواری و خدمت به دیگران فرامیخواند.
آیتالله یعقوبی همچنین بیان کرد: احسان باید در رفتار روزمره انسان تجلی یابد؛ پدر در تربیت فرزندان، معلم در انجام رسالت آموزشی، مسئول در خدمترسانی به مردم و تاجر در معامله با دیگران باید نیکوکار باشد؛ همانگونه که خداوند فرموده است: ﴿الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ﴾ «همان کسی که هر چه را آفرید، نیکو آفرید.» (سجده: ۷)
وی در ادامه، به سخنی از امام محمد باقر(ع) درباره ویژگیهای مؤمنان نیکوکار اشاره کرد که فرمودند: «آنان جز با فروتنی، خشوع، امانتداری، یاد فراوان خدا، نیکی به پدر و مادر، رسیدگی به همسایگان فقیر و نیازمند، راستگویی، تلاوت قرآن و بازداشتن زبان از بدگویی مردم جز به خیر شناخته نمیشدند.»[۱]
آیتالله یعقوبی تأکید کرد: جامعهای که فرهنگ احسان و همبستگی بر آن حاکم باشد، توان بیشتری برای مقابله با چالشها و دستیابی به ثبات خواهد داشت؛ در حالی که خودخواهی و انحصارطلبی موجب فروپاشی جوامع و هدر رفتن تواناییهای آنان میشود.
وی افزود: جامعهای که زمینهساز دولت عدل الهی است، جامعهای خواهد بود که در آن رحمت، ایثار و همکاری گسترش یافته باشد.
آیتالله یعقوبی همچنین تصریح کرد: احسان حقیقی بر پایه اخلاص برای خداوند استوار است و در این زمینه به سخن پیامبر اکرم(ص) استناد کرد: «همانا ارزش اعمال به نیتهاست و هر کس همان را به دست میآورد که نیت کرده است.»[۲]
وی همچنین به حدیث معروف در تعریف احسان اشاره کرد: «خدا را چنان عبادت کن که گویی او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبیند.»[۳]
آیتالله یعقوبی در ادامه نسبت به تباه شدن اعمال نیک بر اثر ریا، منتگذاری و آزار هشدار دادند و به این آیه شریفه استناد کرد: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَی﴾ «صدقات خود را با منت و آزار، باطل نکنید.» (بقره: ۲۶۴) و نیز به سخن امام جعفر صادق(ع): «دیدم کار نیک جز با سه خصلت شایسته نیست: کوچک شمردن آن، پنهان داشتن آن و شتاب در انجام آن.»
آیتالله یعقوبی همچنین بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ گفتوگو تأکید و با استناد به این آیه کریمه ﴿ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾؛ «بدی را با بهترین شیوه دفع کن.» (فصلت: ۳۴) بیان داشت: مقابله با بدی از راه نیکی، دشمنی را به دوستی تبدیل میکند؛ چنانکه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «دلها بر محبت کسی که به آنان نیکی کند سرشته شده و نسبت به کسی که به آنان بدی کند، کینه میورزند.»
وی در پایان خطبهها خاطرنشان کرد: جهان امروز، با گسترش ظلم، خشونت و درگیریها، بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به ارزشهای احسان و رحمت نیازمند است.
