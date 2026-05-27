به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌ دولت آمریکا در جمع برخی اعضای کابینه و در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: تنگه‌ها به روی همه باز خواهند بود و تحت کنترل هیچ‌کس نخواهند بود. ما بر آن‌ها نظارت خواهیم کرد.

ترامپ در ادامه گفت: عمان هم مانند بقیه رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت مجبور خواهیم شد آن‌ها را نابود کنیم.

ترامپ در ادامه تناقض‌گویی‌های خود گفت: ما به نفت نیاز نداریم. به تنگه نیاز نداریم. به هیچ‌چیز نیاز نداریم.

وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا موافق تحویل اورانیوم ایران به روسیه یا چین است گفت: «خیر»

رئیس‌جمهور آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز گفت: درباره هیچ‌گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به ایران صحبت نمی‌کنیم. ما کنترل پولی که آنها ادعا می‌کنند مال آنها است را دست داریم. کنترل این پول را حفظ خواهیم کرد.»



ترامپ گفت: وقتی آنها مناسب رفتار کنند و کاری که صحیح است را انجام دهند اجازه می‌دهیم آن پول را داشته باشند.

رئیس‌جمهور آمریکا برای چندین بار مدعی شد «تغییر حکومت» در ایران اتفاق افتاده است و افزود: این تغییر رژیم است. یک رژیم رفته و رژیم بعدی هم رفته. ما با تکه‌های باقی‌مانده رژیم سوم سر و کار داریم.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه خواستار آن است که عربستان سعودی، امارات و کشورهای دیگر به پیمان ابراهیم ملحق شوند، سازش با اسرائیل را «بدهی» کشورهای عربی به آمریکا دانست و گفت: «آنها این را به ما بدهکارند».

ترامپ در بخش دیگر سخنان خود در نشست کابینه گفت: پیت هگست عاشق جنگ است. او مرد خوبی است.

.

..........................

پایان پیام