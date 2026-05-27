به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی طی سخنانی در خطبه‌های نماز عید قربان در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: درس و عبرت مهم امروز قربانی‌کردن منیت‌ها و دلبستگی‌های دنیوی در پیشگاه خداوند است و همان‌طور که حضرت ابراهیم علیه‌السلام عزیزترین ثمره زندگی خودشان یعنی حضرت اسماعیل علیه‌السلام را به قربانگاه بردند تا بندگی‌شان را ثابت کنند امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به این روحیه ایثار نیازمند است.

وی افزود: باید با تأسی به حضرت ابراهیم علیه‌السلام، سیره معصومین، رهبر شهید، شهدای والامقام و جانبازان و ایثارگران در راه دین و دفاع از وطن و ارزش‌های اسلامی، گره‌گشایی از کار برادران و خواهران دینی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: عید قربان عید بازگشت به خدا و بریدن از غیر خداوند است و عید قربان امسال در حالی برگزار شده است که ملت ایران با اقتدار و سربلندی از آزمون‌های سختی عبور کرده است.

تولیت حرم بانوی کرامت تأکید کرد: دشمنان تصور می‌کردند با توطئه و ترور خللی در اراده این نظام پدید می‌آید؛ اما با درایت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی مستحکم‌تر از همیشه در مسیر آرمان‌های امام شهید گام برمی‌دارد.

امام‌جمعه قم خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در پیام امسال به حجاج بیت‌الله‌الحرام همگان را به حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمن توصیه کردند و ملت مسلمان باید شیطان بزرگ و جنایت‌کار آمریکا و رژیم صهیونیستی را با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رمی کنند.

وی در پایان گفت: مسئولین باید با روحیه جهادی به میدان بیایند و با مظاهر فساد، گران‌فروشی، احتکار و ناهنجاری‌های اجتماعی قاطعانه برخورد کنند تا حریم خانواده‌ها و کسب کارهای مردم و امنیت جامعه حفظ شود.

