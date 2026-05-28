روایت زندگی آوارگان لبنانی در روز عید زیر حملات اسرائیل؛ از خدمات »کشافة المهدی« تا نشاط و مقاومت کودکان + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم لبنان در روزهای اخیر با وجود شرایط سخت جنگی در لبنان و حملات پی در پی و وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب در شرایط آوارگی به سر می‌برند.

نکته مهم در زندگی مردم لبنان که سال‌هاست زندگی توأم با جنگ در همسایگی شرورترین رژیم جهان را تجربه می‌کنند، حفظ روحیه مقاومت و نشاط در رویارویی با دشمن و امید به رسیدن پیروزی نهایی است.

خبرنگار المنار در گزارشی گوشه‌ای از روحیه نشاط و مقاومت آوارگان لبنانی را در روز عید قربان به تصویر کشیده است:

در روز عید قربان نیز تجاوزات اسرائیل در مراکز پناهندگی مانعی برای آوارگان از داشتن امید و شادزیستن نبود. در عید قربان که آمیخته با صدای تکبیرهای عید است، و صدها خانواده که به‌خاطر حملات اسرائیل مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند، اما مراکز مختلف پناهندگان مملو از زندگی و حیات است. این آوارگان همه یک شعار واحد دارند و آن این است که ما مقاومت می‌کنیم و پیروز در برابر ماشین جنگی اسرائیل هستیم.

آن‌ها در این روز به مجاهدان و مردان مقاومت درود می‌فرستند، با این باور که ایستادگی در مسیر مقاومت اولین نشانه و معنای عید است. برخی از بانوان و مردان آواره لبنانی داوطلبانه در این اردوگاه‌ها از طبخ غذا گرفته تا فراهم کردن وسایل بازی و نشاط برای کودکان به آوارگان خدمت‌رسانی می‌کنند.

آنها در حالی که لبخند به لب دارند خود را پیروز مبارزه با اسرائیل می‌دانند. بانوی خادم مرکز پناهندگان می‌گوید؛ ما پناهندگان و آوارگان ان‌شاءالله به اذن خدا پیروز هستیم. بانوی دیگر در حال بسته‌بندی مواد غذایی می‌گوید؛ حتما ما پیروز هستیم.

آوارگان خطاب به جوانان در جبهه های مبارزه با اسراییل می‌گویند؛ ما با شما هستیم و به شما درود می‌فرستیم و ان‌شاءالله در سلامتی و عافیت باشید، ان‌شاءالله خدا شما را حمایت و یاری کند، ما پیروز هستیم.

جوانان کشافه الامام المهدی(عج) برای ایجاد شادی و شعف در دل کودکان آواره لبنانی وسایل بازی مثل سرسره‌های بادی و وسایل دیگر را فراهم کردند و با برگزاری مسابقات و دادن هدایا به کودکان روحیه نشاط و مقاومت را دل کودکان زنده می‌کنند تا آنها از صداهای انفجار برای مدتی دور باشند.

یکی از اعضای کشافه المهدی(عج) می‌گوید ما در این مراکز حاضر می‌شویم و مسابقات و جشنواره‌های مختلف را برای کودکان برگزار می‌کنیم تا شادی را در دل‌های کودکانمان وارد کنیم تا در این عید، بچه‌ها شاد باشند. ما این جشنواره‌ها را جشنواره‌های مقاومت و ایستادگی می‌نامیم.

همچنین در مراکز پناهندگان، هیئت‌های کمک‌رسانی، هدایا و اسباب‌بازی به کودکان می‌دهند و کمک‌های بشردوستانه به خانواده‌ها و کودکانشان اعطا می‌کنند. این کمک‌های انسانی در قالب طرح‌های ابتکاری و داوطلبانه متعددی اجرا می‌شود تا مقاومت و ایستادگی مردم را در برابر تهاجمات و حملات وحشیانه اسرائیل تقویت کنند.

