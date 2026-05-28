به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نماز عید سعید قربان صبح روز گذشته با حضور گسترده شهروندان استان بامیان افغانستان، اعم از شیعه و سنی، در مسجد عیدگاه مرکز این استان برگزار شد.
در این مراسم اقشار مختلف مردم، علما، بزرگان قومی و مسئولان محلی در فضای صمیمیت و همدلی، در صفوف مشترک نماز ایستادند و صحنهای معنادار از وحدت، برادری و اخوت اسلامی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این گردهمایی مذهبی، ضمن تبریک عید قربان، بر اهمیت اتحاد میان مسلمانان، حفظ امنیت سراسری، تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم نظام اسلامی تأکید کردند.
به گفته شهروندان بامیان، برگزاری مشترک نماز عید توسط شیعه و سنی در این استان، نمادی از همزیستی مسالمتآمیز، تفاهم اجتماعی و احترام متقابل میان اقوام و مذاهب مختلف است؛ رویکردی که میتواند در تقویت انسجام اجتماعی و کاهش تنشهای مذهبی نقشآفرین باشد.
