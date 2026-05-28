به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجاوزات نظامی اسرائیل به جنوب لبنان در ۲۴ ساعت گذشته ابعاد گسترده‌تری یافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در جریان حملات هوایی به خودروهای در حال حرکت در منطقه «عدلون» و ساختمان‌های مسکونی در «قیاعه» صیدا، چندین غیرنظامی از جمله کودکان و خانواده‌ها جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل همچنین با صدور هشدارهای تخلیه برای مناطق وسیعی در شهر صور و حومه آن، فشار بر ساکنان غیرنظامی را افزایش داده و در حملات جداگانه به شهرها و روستاهای جنوبی، ده‌ها تن را مجروح کرده است.

در سوی مقابل، نیروهای مقاومت با تمرکز بر هدف قرار دادن تجهیزات زرهی و تجمعات نظامیان اسرائیلی، به این حملات واکنش نشان دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای مقاومت با استفاده از پهپادهای تهاجمی و موشک‌های سنگین، تانک‌های «مرکاوا»، مواضع فرماندهی و تجمعات نیروهای ارتش اسرائیل را در شهرک‌های مرزی و محورهای عملیاتی هدف قرار داده‌اند که منجر به وارد شدن خسارات تجهیزاتی و تلفات انسانی به ارتش اسرائیل شده است.

در همین حال، ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای کشته شدن یک نظامی زن و زخمی شدن هفت تن دیگر از نیروهای خود را در جریان درگیری‌های مرزی و حملات پهپادی حزب‌الله تأیید کرد. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این تلفات در پی هدف قرار گرفتن مواضع نظامی در نزدیکی شهرک «شومریه» در الجلیل غربی رخ داده است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد تلفات نظامی اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس نیم‌بند در اواسط آوریل، سیر صعودی داشته است.

.

...........

پایان پیام