  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

هدف‌گیری سیستماتیک کادر درمان و امدادگران در لبنان توسط رژیم صهیونیستی

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲
کد مطلب: 1819813
هدف‌گیری سیستماتیک کادر درمان و امدادگران در لبنان توسط رژیم صهیونیستی

حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان ابعاد هولناک تازه‌ای یافته و اکنون به‌طور هدفمند، نیروهای امدادی، آمبولانس‌ها و کادر درمان را که طبق قوانین بین‌المللی باید از مصونیت برخوردار باشند، آماج حملات مستقیم قرار داده است؛ الگویی که در آن پس از وقوع یک حمله اولیه، تیم‌های نجات در حین امدادرسانی هدف «ضربات دوگانه» قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس آمارهای وزارت بهداشت لبنان، از آغاز درگیری‌ها در دوم مارس ۲۰۲۶، ۱۲۵ تن از کادر بهداشت و درمان به شهادت رسیده‌اند که این رقم ۴ درصد از کل جان‌باختگان جنگ را تشکیل می‌دهد. در این مدت، ۱۵۵ تیم امدادی هدف حمله مستقیم قرار گرفته و ۱۵۸ دستگاه آمبولانس در کنار ده‌ها مرکز درمانی و بیمارستان تخریب یا از کار افتاده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این جنایات در شهرک «دیر قانون النهر» رخ داد که در آن تیم‌های امدادی پس از حضور برای نجات مصدومان، توسط یک پهپاد اسرائیلی در حمله دوم هدف قرار گرفتند که منجر به شهادت ۶ نفر از جمله دو امدادگر شد.

مقامات امدادی از جمله در «جمعیت پیشاهنگی رساله اسلامی» تأکید دارند که این حملات نه حوادثی گذری، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک برای برقراری «منع‌آمد و شد آتشین» و فلج کردن عملیات نجات است. با وجود از دست رفتن ده‌ها آمبولانس و مرکز امدادی، تیم‌های دفاع مدنی با تغییر پروتکل‌های کاری و استفاده از روش‌های غیرمتمرکز و مسیرهای جایگزین، همچنان در حال فعالیت هستند تا مانع از انسداد کامل خدمات امدادی در مناطق زیر آتش شوند.

امدادگران برای مقابله با تاکتیک مرگبار «ضربه دوم»، استراتژی‌های سخت‌گیرانه‌ای از جمله پایش مداوم فعالیت‌های هوایی، عدم تجمع خودروهای امدادی و عقب‌نشینی سریع از محل حادثه را به اجرا گذاشته‌اند. در همین حال، یک اتاق عملیات مرکزی با همکاری نهادهای رسمی در حال مستندسازی دقیق این حملات برای ارائه به مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری است تا ابعاد این جنایت جنگی را که با هدف قرار دادن «امید به زندگی» و ممانعت از نجات مجروحان صورت می‌گیرد، به ثبت برساند.

.

هدف‌گیری سیستماتیک کادر درمان و امدادگران در لبنان توسط رژیم صهیونیستی

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha