ادامه‌ فروش نفت ایران با وجود محاصره دریایی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وال استریت ژورنال نوشت: انتقال کشتی به کشتی نفت ایران وسط دریا، قدرت کلیدی این کشور را نشان میدهد و آشکار میکند که چرا ایران توانسته است برای مدت طولانی در برابر فشار آمریکا مقاومت کند.
براساس اعلام این روزنامه آمریکایی، طبق گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین، تهران سال گذشته حدود ۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی از چین به دست آورده است.
دولت چین اخیراً به شرکتهای داخلی دستور داد که از تحریمهای آمریکا علیه پنج پالایشگاه چینی پیروی نکنند.
.
...............
پایان پیام
نظر شما