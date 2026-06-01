به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم و اشکان مالکی فرزند علی، از عوامل اصلی آتش‌زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران که اقدام به تخریب و آتش‌زدن عمدی مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با مأموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابان‌ها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند، پس از شناسایی و دستگیری، رسیدگی قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند.

در جریان کودتای دی‌ماه سال ۱۴۰۴ که به اذعان شخص ترامپ، آمریکا برای حمایت از آشوبگران به آنها سلاح رسانده بود، عناصر دشمن در پوشش معترض، اما با هدف کودتا اقدام به آشوب در کشور کردند.

با حمایت آشکار و صرف هزینه‌های هنگفت از سوی دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه‌های معاند، عناصر وابسته به این جریان‌ها به خیابان‌ها آمدند و در نتیجه به‌کارگیری سلاح‌های گرم، مواد منفجره و مواد آتش‌زا، علاوه بر اخلال جدی و عمده در نظم و امنیت عمومی صدها نفر از شهروندان بی‌گناه و حافظان امنیت را شهید و مجروح کردند. همچنین بانک‌ها، مساجد و اموال عمومی و خصوصی زیادی را تخریب و به آتش کشیدند تا کشور را در یک بازه زمانی مهم با خسارت‌های گسترده‌ای مواجه کنند.

با توجه به شرایط حساس کشور در آن مقطع زمانی و تهدید به حمله نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدامات این افراد امنیت ملی و امنیت عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار داد و این حوادث بهانه‌ای برای تجاوز نظامی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور شد.

در نوزدهم دی‌ماه و در حالی که ماهیت حوادث روز ۱۸ دی مشخص شده بود و دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی هشدارهای قاطعانه‌ای صادر کرده بودند، عده‌ای بار دیگر دست به آشوب زده و فضای کشور را ناامن کردند.

مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی از جمله افرادی بودند که با برنامه‌ریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش در خیابان حضور یافتند.

در پی وقوع آتش‌سوزی در مسجد جعفری و حوزه علمیه، متهمان شناسایی و پس از کشف محل اختفای آنان بازداشت شدند.

اشکان مالکی در اعترافات خود عنوان کرده است: «پس از شکستن درِ مسجد، به همراه مهرداد محمدی وارد حیاط شدیم. دو دستگاه موتورسیکلت در حیاط مسجد واژگون شده بود و بنزین از آنها روی کف حیاط سرازیر شده بود. مهرداد فندکی آبی‌رنگ از جیب شلوارش خارج کرد و به من داد. من نیز بنزین روی موزاییک‌های حیاط را آتش زدم که آتش به موتورسیکلت‌ها سرایت کرد. سپس مشاهده کردم که مهرداد در حال شکستن شیشه‌های مسجد است.»

مهرداد محمدی‌نیا نیز در اعترافات خود گفته است: «به همراه اشکان مالکی وارد مسجد شدیم، دو موتور هوندا و تریل را آتش زدیم و در حالی که موتورها در حال سوختن بودند، با سنگ شیشه‌های داخل مسجد را شکستم.

اتفاقی که در نهایت منجر به سرایت اتش به سایر قسمت‌های مسجد و سوختن آن در آتش شد. در آن شب بنا بر اظهارات صورت گرفته در دادگاه پس از این اقدام محمدی و مالکی قرآن و ادعیه که در شبستان مسجد بودند آتش گرفته و در آتش سوختند.

محمدی‌نیا در بخش دیگری از اعترافات خود اظهار می‌کند: «در ۱۹ دی‌ماه در اغتشاشات شهر تهران شرکت کردم و با همکاری اشکان مالکی اقدام به شعار دادن، بستن خیابان، حمله به مسجد و آتش‌زدن دو دستگاه موتورسیکلت کردم.»

محکومان پس از دستگیری، در بازسازی صحنه جرم نیز اقدامات خود را تشریح کردند.

در جریان بازسازی صحنه جرم، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا نحوه حضور مقابل مسجد جعفری، چگونگی تخریب درِ ورودی و ورود به محوطه داخلی مسجد را تشریح کردند.

همچنین تصاویر ضبط‌شده توسط دوربین‌های مداربسته مسجد و سایر دوربین‌های موجود در محدوده، اقدامات مجرمانه متهمان را به‌وضوح نشان می‌داد.

پس از صدور کیفرخواست به اتهام «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنان که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و نیز ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش‌زدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، جلسه دادگاه علنی با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شد.

نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست که مربوط به اظهارات متهم اشکان مالکی بود، به موضوع حضور یک زن ناشناس در محل آتش‌زدن مسجد جعفری اشاره کرد و گفت: متهم مالکی مدعی شده است که در شب حادثه، زنی ناشناس ماده‌ای آتش‌زا در اختیار آنان قرار داده و از آنها خواسته بود مسجد را آتش بزنند.

متهمان در جلسه دادگاه اقدامات مجرمانه خود را پذیرفتند و همچنین تشریح کردند.

در نهایت دادگاه با توجه به گزارش مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران، مفاد کیفرخواست، اقرارها و اعترافات صریح متهمان، مستندات موجود درباره آتش‌سوزی مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی (ع)، صورتجلسه مواجهه حضوری خادم حوزه علمیه به‌عنوان شاهد عینی، شناسایی متهمان از سوی شاهد، صورتجلسات بازسازی صحنه جرم و سایر قرائن و مستندات، با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و سایر مقررات قانونی، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا را به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش‌زدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ و وضعیت‌های امنیتی، به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.

پس از صدور حکم، وکلای متهمان در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کردند، اما قضات دیوان نیز با توجه به مستندات و مدارک موجود در پرونده، حکم صادره را تأیید و ابرام کردند.

حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم و اشکان مالکی فرزند علی از لیدرهای کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان و ایراد خسارت‌های گسترده به کشور شد، صبح امروز به اجرا شد.

