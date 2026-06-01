۶ غیرنظامی در حمله عناصر داعش در شرق کنگو کشته شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عناصر مسلح وابسته به گروه تروریستی «داعش»، طی یک حمله وحشیانه که حومه‌های شمالی شهر «بینی» در استان «کیوو شمالی» در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را هدف قرار داد، ۶ غیرنظامی و یک سرباز کنگولی را به قتل رساندند.

جزئیات حاکی از آن است که این حمله هولناک در شب شنبه تا یک‌شنبه رخ داده است. در این رویداد، مسلحان جنبش «اتحاد نیروهای دموکراتیک» (ADF) که به «داعش» وابسته بوده و به «ولایت مرکز آفریقا» وفادار هستند، حومه‌های شمالی شهر بینی را هدف قرار داده و در نتیجه ۶ غیرنظامی با روش سلاح سرد به قتل رسیده‌اند.

سخنگوی ارتش کنگو در این منطقه تأیید کرد که عناصر مسلح این گروه بین مناطق «نگاهدی» و «مافیوی» نفوذ کرده و ۶ غیرنظامی را سر بریده‌اند. همچنین یک سرباز کنگولی نیز هنگام تعقیب عناصر تروریستی کشته شد.

در پی این حمله اعتراضات و درگیری‌هایی در شهر بینی رخ داد. این اعتراضات ناشی از خشم ساکنان محلی و جوانان از سستی نیروهای امنیتی بود. معترضان اجساد قربانیان را به سردخانه منتقل کردند و در فضایی پرتنش با نیروهای امنیتی درگیر شدند تا نسبت به عدم تأمین امنیت خود اعتراض کنند.

گفتنی است جنبش ADF یک گروه مسلح با ریشه‌های اوگاندایی است که به حملات مکرر علیه غیرنظامیان در شرق کنگو شهرت دارد و به عنوان بازوی «داعش» در این منطقه طبقه‌بندی می‌شود.

