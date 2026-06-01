به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین مطلب خود در تارنمای تروث سوشال نوشت که ایران واقعاً میخواهد به یک توافق دست یابد و این توافق برای واشنگتن و کشورهای همسو، توافق خوبی خواهد بود.
دونالد ترامپ در ادامه این مطلب از دموکراتها و جمهوریخواهانی "که ظاهراً میهن پرست نیستند" انتقاد کرد و نوشت: آنها درک نمی کنند که با منفی بافی های مکرر و بی سابقه شان و اینکه سریع تر یا آرامتر اقدام کرده یا جنگ کنم یا نکنم، چقدر کار من و مذاکره را دشوارتر می کنند.
وی در انتهای این مطلب از منتقدانش خواست تا آرامش خود را حفظ کنند چرا که "در نهایت همه چیز به خوبی تمام خواهد شد. "
ترامپ ساعاتی پیش نیز در همین تارنما مدعی شده بود که توافق پیشنهادی "به وضوح بیان میکند که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت" و این توافق شامل مفاد گستردهای در رابطه با برنامه هستهای ایران است.
به نظر میرسد اظهارات ترامپ معطوف به گزارش سیانان است که ادعا کرده چارچوب پیشنهادی به طور کافی به مسائل هستهای نمیپردازد، گزارشی که ترامپ به شدت آن را رد کرد.
ترامپ افزود: این توافق سپس با جزئیات بسیار قوی و طولانی، به بحث در مورد جنبههای مختلف دیگر هستهای میپردازد. در واقع، بخش عمده توافق در مورد همین مساله است.
وی همچنین از برخی رسانهها انتقاد کرد و آنها را به تحریف محتوای توافق پیشنهادی متهم کرد.
گفتنی است «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ نیز ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.
«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند، و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
این درحالی است که سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص)، با هشدار جدی به آمریکا و همپیمانان صهیونیست آن، بر آمادگی بیسابقه نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد.
