به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید مجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، در سفر به شهرستان خمین، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، معنوی و آموزشی را با محوریت تکریم جایگاه امام راحل(ره)، شهدا و توسعه زیرساختهای آموزشی دنبال کرد.
حضور در بیت تاریخی امام خمینی(ره)
آیتالله نورمفیدی در ابتدا با حضور در بیت تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خمین همراه بود؛ حضوری که با هدف ادای احترام به جایگاه معنوی امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با آرمانهای والای ایشان انجام شد.
ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدای خمین
وی سپس با حضور در گلزار شهدای خمین، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. در این آیین معنوی، مسئولان حاضر با گلباران قبور شهدای جنگ رمضان، بار دیگر بر وفاداری به آرمانهای شهدا و استمرار راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.
بازدید از مدرسه تخریبشده در جنگ رمضان
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامه سفر خود، از مدرسه تخریبشده در جنگ رمضان که مدرسه شاهد امام رضا(ع) بود، بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این واحد آموزشی، روند بازسازی و مشکلات موجود قرار گرفت.
این بازدید در شرایطی انجام شد که موضوع بازسازی مدارس آسیبدیده و تخریبی، بهویژه در مناطق برخوردار از پیشینه تاریخی و انقلابی، از جمله اولویتهای مهم مسئولان و خیرین مدرسهساز عنوان شده است.
خشتگذاری و کلنگزنی مدرسه جدید امام خمینی(ره)
بخش اصلی این سفر، برگزاری آیین خشتگذاری و کلنگزنی مدرسه ۹ کلاسه امام خمینی(ره) بود؛ مدرسهای که در محل مدرسه تخریبی شقایق و با نام جدید امام خمینی(ره) احداث خواهد شد.
در این آیین، وی خشتگذاری یک پروژه آموزشی را اقدامی فراتر از آغاز ساخت یک بنای معمولی دانست و تصریح کرد: این خشتگذاری در حقیقت تضمینکننده فردای این مملکت است؛ فردایی که بر پایه تربیت نسلی مستحکم و برخوردار از هویت دینی، انقلابی و ملی بنا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً برای احداث یک ساختمان نیست، افزود: در شرایط حساس کنونی که کشور با چالشها و فشارهای بیرونی روبهرو است، ساخت یک مدرسه گامی در جهت تقویت آگاهی، دانش، وحدت و همبستگی ملت ایران به شمار میرود.
رئیس موسسه دارالمعرفه در قم با اشاره به اینکه گرچه مراسمهایی از این دست برای پروژههای مختلف برگزار میشود، اما اهمیت راهبردی این طرح، این نشست را متمایز کرده است، از همراهی و تلاش مسئولان استان مرکزی و شهرستان خمین در به ثمر رسیدن این پروژه قدردانی کرد و این همدلی را نشانه ظرفیت بالای همکاری برای پیشرفت و توسعه دانست.
وی همچنین با یادآوری حمایتهای مردمی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این مسیر با استحکام ادامه یابد و ملت ایران، راه پرافتخار مقاومت، عزت و سربلندی را با قدرت دنبال کنند. آیتالله نورمفیدی در پایان این بخش از سخنان خود، با ادای احترام به مقام امام راحل(ره)، رهبران شهید و همه شهدا، بر استمرار این راه تأکید کرد.
در حاشیه این برنامه، استاد سید مجتبی نورمفیدی پیامی به دانش آموزان و آیندهسازان کشور داشت وگفت: دانشآموزان این مدرسه با تمام وجود لمس کردند که هدف از تخریب چنین اماکنی چیست؛ دشمنان دین و این مرز و بوم در پی آن هستند که شما را از قافله علم و تمدن عقب نگه دارند، از پلههای ایمان دور کنند و پیوندتان را با هویت پرافتخار گذشتهتان قطع کنند.
وی با تأکید بر ریشهدار بودن تمدن ایران افزود: کشورهایی که در این دشمنیها پیشگام هستند، پیشینهای ندارند و عمر برخی از آنها حتی از درختان کهنسال خمین کمتر است؛ آنان چون خود افتخاری ندارند، تنها راه بروز خود را در تخریب افتخارات ملتها میبینند.
این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر دانشآموزان با عزم بیشتری درس بخوانند، با اخلاق نیکو رشد کنند، پایههای ایمان را در وجود خود تقویت نمایند و پیوندشان را با خانواده و مردم مستحکمتر سازند، دشمنان هرگز نمیتوانند به این مرز و بوم چشم طمع داشته باشند.
آیتالله نورمفیدی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان خمین به عنوان زادگاه امام خمینی(ره)، ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که دانشآموزان همین مدرسه در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی افتخارآفرین شوند و نام خمین را بیش از پیش درخشان سازند؛ سرزمینی که امام بزرگوارش تغییردهنده تاریخ معاصر بود و استقلال و آزادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.
شایان ذکر است بازسازی مدرسه تخریبی شقایق که به نام مبارک امام خمینی(ره) مزین شده، با تقبل هزینه از سوی خیّر نیکاندیش، آیتالله سید کاظم نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان و پدر بزرگوار استاد سید مجتبی نورمفیدی، انجام میشود؛ اقدامی ارزشمند که گامی مؤثر در ارتقای زیرساختهای آموزشی در زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی به شمار میرود.
این مراسم با حضور مسئولان استان مرکزی و شهرستان خمین برگزار شد.
