به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی، ایران از آغاز جنگ، تأسیسات کلیدی آمریکا را در هشت کشور منطقه هدف قرار داده و میلیون‌ها دلار خسارت به پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان و رادارها وارد کرده؛ خساراتی که به‌طور رسمی به آن اذعان نشده است.

طبق بررسی بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی (BBC Verify) بر پایه تصاویر ماهواره‌ای، ایران از آغاز جنگ جاری به ۲۰ تأسیسات نظامی آمریکا آسیب وارد کرده است؛ موضوعی که به گزارش این رسانه انگلیسی نشان می‌دهد دامنه حملات ایران گسترده‌تر از آن چیزی بوده که تاکنون به‌طور رسمی اعلام یا تأیید شده است.

طبق این گزارش، ایران از اواخر فوریه تاکنون تأسیسات کلیدی را در هشت کشور منطقه هدف قرار داده و میلیون‌ها دلار خسارت به پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان و رادارها وارد کرده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، «تهران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و لبنان طی سه ماه گذشته، هم پایگاه‌های آمریکا و هم تأسیسات نظامی مشترک را هدف قرار داده است».

این گزارش می‌افزاید «در حالی که کاخ سفید بارها مدعی شده که توان نظامی ایران تقریباً به‌طور کامل از بین رفته، تحلیلگران می‌گویند خسارت‌های وارده به تأسیسات آمریکا نشان می‌دهد که حملات تلافی‌جویانه ایران بسیار دقیق‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی بوده که مقام‌های آمریکایی به آن اذعان کرده‌اند».

تلاش آمریکا برای محدودسازی تصاویر ماهواره‌ای از منطقه

به گزارش بی‌بی‌سی، ایالات متحده در تلاش برای محدود کردن تحلیل‌های ماهواره‌ای از این درگیری، از شرکت Planet Labs، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان تصاویر ماهواره‌ای، خواسته محدودیتی «نامحدود» بر انتشار تصاویر جدید از ایران و بخش عمده منطقه اعمال کند.

این شرکت در توجیه این اقدام اعلام کرده که هدف اطمینان از آن است که تصاویرش «توسط بازیگران متخاصم برای هدف قرار دادن نیروها و غیرنظامیان کشورهای متحد و شرکای ناتو» مورد استفاده قرار نگیرند.

بی‌بی‌سی می‌گوید بخش راستی‌آزمایی آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سایر ارائه‌دهندگان بین‌المللی و همچنین تصاویر قدیمی‌تر شرکت پلنت، خسارت‌های ناشی از حملات ایران را در تأسیساتی که در کشورهای عربستان، امارات، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان قرار دارند، ردیابی کرده است.

طبق این گزارش، با این حال، شمار واقعی پایگاه‌های هدف قرارگرفته ممکن است بیشتر باشد و برخی تحلیلگران تعداد آن‌ها را تا ۲۸ پایگاه هم برآورد کرده‌اند.

حملات تاییدشده به تاسیسات نظامی آمریکا

طبق برآورد بی‌بی‌سی، از جمله تجهیزات ارزشمند آسیب‌دیده می‌توان به سه سامانه پیشرفته دفاع موشکی ضدبالستیک در پایگاه‌های هوایی الرویس و الصدر در امارات متحده عربی و همچنین پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن اشاره کرد.

گفته می‌شود که آمریکا فقط هشت سامانه فعال دفاع هوایی در ارتفاع بالا (THAAD) دارد که در پایگاه‌های مختلف در سراسر جهان مستقر شده‌اند و هزینه ساخت هر یک از آن‌ها حدود یک میلیارد دلار است. هر سامانه برای عملیات به حدود ۱۰۰ نیروی نظامی نیاز دارد و ارزش هر یک از موشک‌های رهگیر آن‌ ۱۲.۷ میلیون دلار است.

یکی از این سامانه‌ها در جریان حمله ایران به پایگاه هوایی الرویس امارات آسیب دید؛ سامانه‌هایی که به گفته دریاسالار مارک ملت، رئیس پیشین نیروهای دفاعی ایرلند، بخش مرکزی یک شبکه دفاعی منطقه‌ای «بسیار پیچیده» را تشکیل می‌دهد و جایگزینی آن به‌سرعت و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

همچنین بر اساس تحلیل کارشناسان از تصاویر ماهواره‌ای، حملات ایران به هواپیماهای سوخت‌رسان و شناسایی آمریکا در پایگاه هوایی ملک سلطان عربستان سعودی خسارات سنگینی وارد کرد؛ به شکلی که در تصاویر مورد بررسی قرار گرفته، هواپیماهای آسیب‌دیده و گودال‌ها و دود ناشی از انفجار به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.

یکی از هواپیماهای آسیب‌دیده، هواپیمای شناسایی E-3 Sentry بوده که به گزارش رسانه‌های آمریکایی، هزینه جایگزینی آن می‌تواند تا ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

در نقاط دیگر هم ایران، پایگاه هوایی علی‌ السالم و کمپ عریفجان (پایگاه نیروی زمینی آمریکا) در کویت را هدف قرار داده که تحلیلگران MAIAR در تصاویر ماهواره‌ای از این پایگاه‌ها، تخریب و آسیب در انبارهای سوخت، آشیانه‌های هواپیما و محل اسکان نیروها را شناسایی کرده‌اند؛ پایگاه‌هایی که در طول درگیری‌ها چند بار هدف حمله قرار گرفتند.

شرکت اطلاعات دفاعی Janes خسارت گسترده‌ای را به تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای در کمپ عریفجان شناسایی کرده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۲ فروند هواپیما از جمله جنگنده‌های F-15 و F-35 و ۲۴ فروند پهپاد پیشرفته MQ-9 Reaper و یک هواپیمای تهاجمی A-10، از ماه فوریه تاکنون نابود شده یا آسیب دیده‌اند.

طبق این گزارش، میزان خسارت واردشده به تأسیسات آمریکا در منطقه به‌سختی قابل ارزیابی است، اما پنتاگون در ماه مه (ماه قبل)، هزینه کل عملیات «خشم حماسی» را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که طبق گزارش بی‌بی‌سی، احتمالا بخش عمده آن صرف «هزینه تعمیر یا جایگزینی تجهیزات» نابودشده در جریان درگیری شده و دموکرات‌ها می‌گویند که این رقم، احتمالاً کمتر از واقعیت است.

بر اساس این تحلیل، در مقایسه با تجهیزات گران‌قیمت ارتش آمریکا که آسیب دیده یا نابود شده، ایران در حملات خود به اهداف مختلف در منطقه از پهپادهای ارزان‌قیمت و به‌راحتی قابل جایگزینی استفاده کرده است.

کارشناسان به بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی گفتند که تاکتیک‌های ایران در طول جنگ تغییر کرده و از حملات گسترده موشکی که پایگاه‌های سراسر خاورمیانه را هدف قرار می‌داد، به سمت حملات دقیق‌تر و هدفمندتر حرکت کرده است.

یک تحلیل‌گر در MAIAR به بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی گفت که به نظر می‌رسد ارتش آمریکا در ابتدای جنگ دچار نوعی غفلت و خوش‌بینی بیش از حد شده بود و در انتقال هواپیماها به خارج از برد پهپادها و موشک‌های ایران، هم‌زمان با تغییر تاکتیک‌های تهران، کوتاهی کرد.

دکتر کلی گریکو، تحلیلگر اندیشکده مرکز استیمسون در آمریکا، هشدار داد که در صورت فروپاشی آتش‌بس شکننده بین آمریکا و ایران و ازسرگیری درگیری‌ها، خسارات موجود به پایگاه‌های آمریکا نشان می‌دهد که تأسیسات نظامی در سراسر خلیج فارس همچنان آسیب‌پذیر خواهند بود.

وی افزود «این درگیری، موجودی ذخایر پدافند هوایی آمریکا و متحدانش را به میزان قابل توجهی مصرف کرده و هیچ راه سریعی برای جبران و جایگزینی این تجهیزات وجود ندارد؛ به این معنا که در صورت ازسرگیری حملات ایران، تعداد رهگیرهای در دسترس بسیار کمتر از آغاز جنگ خواهد بود».

............................

پایان پیام/ 167