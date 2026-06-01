پیچیدگی های حیرت آور «نظام آفرینش»

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: وقتی می‌ گویند: فلان دستگاه نظام پیچیده‌ ای دارد؛ یعنی ساختمان آن دارای اجزاء و تشکیلات مختلف با ارتباط‌ های فراوان و چند جانبه می باشد و اعمال گوناگون مهمّی را انجام می دهد.

مثلا یک ماشین حساب که می‌ تواند علاوه بر اعمال اصلی حساب، انواع معادلات جبری و قضایای هندسی را حل کند و هرگونه محاسبات مختلف ریاضی را به سرعت انجام دهد یا به حافظه خود بسپارد، نظام پیچیده‌ ای دارد. یا دانشمندان می‌ گویند: در پشت پرده شبکیه چشم، نود هزار رشته عصبی است که سلول‌ های شبکیّه را به سلسله اعصاب وصل می‌ کند! - البته نود هزار در هریک از دو چشم! - این یک ساختمان بسیار ظریف و پیچیده است.

با توجّه به این نکته به اصل بحث باز می‌ گردیم: در جهان آفرینش علاوه بر مسأله ظرافت، نظام‌ های فوق‌ العاده پیچیده‌ ای وجود دارد، که انسان را مبهوت می‌ کند؛ و به گفته بعضی از دانشمندان در شهر عظیم تن انسان ساختمان‌ هایی وجود دارد که بزرگ‌ ترین آسمان خراش‌ های جهان در برابر آن مانند یک آلونک است! به عنوان نمونه: از میان نظامات پیچیده جهان، تنها به سراغ ساختمان سلّول (یاخته) می‌ رویم که امروز اسرار عجیبی از آن کشف شده است.

می‌ دانیم، یک انسان به طور متوسّط از ده میلیون میلیارد واحد زنده کوچک که سلّول نامیده می‌ شود؛ تشکیل شده است. نخستین کسی که سلّول را کشف کرد و واژه‌ ای برای آن وضع نمود، دانشمندی بنام «هوک» در قرن هفده میلادی بود. البته او در آن روز نمی‌ دانست که ساختمان این واحد کوچک تا چه اندازه پیچیده و حیرت‌انگیز است؛ ولی دانشمندان بعد از او که کوشش‌ های او را دنبال کردند به اسراری دست یافتند که گوشه‌ ای از گواهی آنها را در اینجا می‌ آوریم:



۱- یک سلّول کوچک ذرّه‌ بینی را می‌ توان به شهری تشبیه کرده که هزاران تأسیسات دارد؛ با لابراتوارها و کارخانه‌ ها برای تبدیل مواد غذائی به مواد مورد نیاز بدن که عظیم‌ ترین و مدرن‌ ترین پدیده‌ های صنعتی بشر قابل مقایسه با آن نیست.



۲- این شهر کوچک و پرغوغا از سه بخش تشکیل شده:

الف) پوسته سلّول که حکم حصار شهر را دارد.

ب) قسمت وسطی سلّول (سفیده یا سیتوپلاسم).

ج) هسته یا مرکز فرماندهی.

حصاری که بر گرد سلّول ساخته شده است؛ چنان لطیف و ظریف است که اگر ۵۰۰ هزار از این دیوارها را کنار هم بگذاریم به زحمت به ضخامت یک برگ کاغذ معمولی می‌ رسد! امّا با این حال در برابر هجوم عوامل بیرونی مزاحم چنان حسّاس و محکم است که دیوار معروف چین در برابر آن چیزی شمرده نمی‌ شود! این سدّ نازک به نوبه خود از سه دیواره ساخته شده؛ و به اصطلاح سه لایه است. دو طرف آن از شبکه‌ های پروتئینی است، و پائین آن پر از چربی‌ ها است، و این چربی‌ ها به هیچ وجه اجازه ورود چیزی را به داخل شهر نمی‌ دهد؛ جز با یک کلید رمز و آن کلید رمز این است: موادی که می‌ خواهد ورود به شهر کند باید بتواند چربی جداره را در خود حل نماید و به درون نفوذ کند.

این دلیل بر آن است که دوست است نه دشمن، به این ترتیب این شهر بدون حاجت به نگهبان شدیداً از هر سو حفاظت می‌ شود.



۳- در داخل این شهر (سلّول) کانال‌ های زیادی است که از دیواره‌ ها شروع شده و تا اطراف هسته، یعنی دژ فرماندهی سلّول پیش می‌ رود؛ و مواد غذائی را گرفته و تبدیل به پروتئین می‌ کند. جالب این است که ۲۳ نوع اسید مخصوص وارد این سلّول‌ ها می‌ شود؛ که پروتئین از ترکیب چندین نوع با هم به دست می‌ آید.



۴- هسته اصلی به تنهایی همانند یک آسمان خراش چندین هزار طبقه‌ ای است که آسمان خراش‌ های معروف نیویورک در برابر آن خانه محقّری است. هسته اصلی سلّول که مقر فرماندهی است خود تشکیلات مفصّلی دارد؛ غشاء هسته، شیره داخلی، و رشته‌ های باریک اطراف آن که هر کدام عهده‌ دار وظیفه خاصّی است.



۵- عجیب این که در هسته سلّول واحدهای بسیار کوچک و ظریفی به نام ژن، وجود دارد که طبق بررسی دانشمندان تعداد آنها به حدود ۲۵ هزار می‌ رسد! ژن‌ ها نه تنها همه کاره سلّول‌ ها هستند؛ بلکه تمام فعالیّت‌ های بدن را قبضه کرده‌ اند؛ که از مهم ترین آنها مسأله کنترل امور وراثتی و انتقال صفات و خصائص به سلّول‌ های آینده است.

یعنی انتقال تمام صفات ارثی انسان‌ ها و دیگر جانداران از طریق ژن‌ ها صورت می‌ گیرد. از آنجا که کار عمده ژن بر عهده اسید مخصوص هسته است؛ می‌ توان آن را مغز الکترونیک یا کامپیوتر ژن نامید؛ و عجیب تر که خود این ژن‌ ها نیز از اجزای دیگری تشکیل یافته که تعداد طبقات آنها را ۳۰ تا ۵۰ هزار می‌ دانند.



کوتاه سخن این که این شهر عظیم با آن حصار عجیب و هزاران در و دروازه جالب و هزاران کارخانه و انبار و شبکه لوله کشی و مرکز فرماندهی، با تأسیسات فراوان و ارتباطات زیاد و کارهای مختلف حیاتی آن هم در آن محدوده کوچک، از پیچیده‌ ترین و شگفت‌ انگیزترین شهرهای عالم است که اگر ما بخواهیم تأسیساتی بسازیم که همان اعمال را انجام دهد - که هرگز قادر نیستیم - باید ده‌ ها هزار هکتار زمین را زیر تأسیسات و ساختمان‌ های مختلف و ماشین آلات پیچیده ببریم تا برای انجام چنان برنامه‌ای آماده گردد. ولی جالب این است که دستگاه آفرینش همه اینها را در مساحتی معادل ۱۵ میلیونیم میلی متر قرار داده است! (۱)



آری در آفرینش انسان هزاران هزار آیت و نشانه او است. «اَلْعَظَمةُ لِلّهِ الواحِدِ القَهّارِ».(۲)

پی نوشت: