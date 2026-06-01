به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از رویدادهای بزرگ قرآنی جهان اسلام در سال ۱۴۰۵، حجتالاسلام «سیدمهدی خاموشی» سازمان اوقاف و امور خیریه، طی حکمی حجتالاسلام «سیدناصرالدین نوریزاده»، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف را بهعنوان رئیس ستاد برگزاری چهل و دومین و چهلوسومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم منصوب کرد.
در متن این حکم بر ضرورت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید شده و آمده است: با فعال کردن دبیرخانه و بهکارگیری تمام توان و ظرفیتهای موجود، همچنین با معاضدت همهجانبه معاونان و مدیران سازمان و بهرهگیری مناسب از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی کشور و با رعایت صرفهجویی در هزینهها و برنامهریزی دقیق، نسبت به برگزاری هرچه بهتر این دوره از مسابقات اقدام شود.
مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از مهمترین رویدادهای قرآنی کشور و جهان اسلام به شمار میرود و هر ساله با حضور قاریان و حافظان برجسته از کشورهای مختلف برگزار میشود.
