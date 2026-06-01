به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان گزارش داد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان افغانستان، به تحریک طالبان پاکستان هشدار داده حملات خود را در داخل خاک پاکستان متوقف کنند، در غیر این صورت ممکن است حمایت طالبان افغانستان را از دست بدهند.

این روزنامه تأکید کرده است که پیام رهبر طالبان به صورت مستقیم از سوی وی صادر نشده، بلکه به‌گونه غیررسمی و از طریق کانال‌های دیپلماتیک و امنیتی به طرف پاکستانی منتقل شده است.

منابع پاکستانی تأکید کرده‌اند که این هشدار بخشی از تلاش‌های طالبان برای نشان دادن حسن نیت و کاهش فشارهای فزاینده بر کابل است. اما اسلام‌آباد این هشدار را کافی نمی‌داند و آن را فاقد اقدام عملی و قابل راستی‌آزمایی می‌داند.

به گفته این روزنامه مقامات ارشد پاکستانی گفته‌اند که علی‌رغم وعده‌های مکرر، هیچ تغییر ملموسی در رفتار طالبان نسبت به گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان مشاهده نشده است. جذب شهروندان افغان در شبکه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می‌کند.

اکسپرس تریبون خاطرنشان ساخت که این موضوع در نشست اخیر مقامات پاکستانی و طالبان در شهر اورومچی چین نیز مطرح شد. چین این دیدار را سازنده توصیف کرد، اما تنش‌ها همچنان پابرجاست. حملات تروریستی در پاکستان که اسلام‌آباد آن‌ها را ناشی از خاک افغانستان می‌داند، متوقف نشده و حتی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

