به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار دبیرکل و اعضای مجمع مشورتی نظام مسائل استان قم با آیت‌الله محسن فقیهی، وی با تبیین جایگاه علم، نقش نخبگان و ضرورت تبعیت از ولایت فقیه، نکات مهمی را درباره اقتدار نظام اسلامی و مشکلات معیشتی مردم بیان کردند.

این دیدار با ارائه گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین وحدتی، دبیر این مجمع در استان قم، درباره فعالیت بیش از ۲۰۰ متخصص و شناسایی ۲۶۰ مسئله کلان کشور آغاز شد.

وی همچنین از راه‌اندازی «مرکز جنگ شناختی» و تدوین طرح «قرارگاه مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی» خبر داد و خواستار حمایت‌های معنوی مراجع و بزرگان حوزه از این طرح‌ها شد.

آیت‌الله فقیهی در آغاز بیانات خود با تقدیر و تشکر از حاضران در جلسه، هر اقدامی که در راستای حل مشکلات کشور انجام‌ شود را ستودند و همگان را به اتحاد و انسجام برای پیشرفت نظام‌ مقدس اسلامی‌ دعوت کردند.

استاد دروس خارج حوزه، در بخش دیگری از سخنان خود، سه رکن اصلی پیروزی و استواری نظام اسلامی را چنین برشمردند: سه رکنِ رهبری قوی، شجاع و با درایت، اتحاد و انسجام ملی و نیروهای مسلح مقتدر، ارکان پیروزی و عزت این نظام‌ مقدس هستند. ما هم‌اکنون هر سه رکن را دارا هستیم و وظیفه داریم آن‌ها را تقویت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی از روایات اهل‌بیت(ع) فرمودند: مشروعیت تمامی ارکان نظام در گرو تبعیت از رهبری است. رهبری عزیز، مقتدرانه نظر می‌دهند و ما موظف به پذیرش با جان و دل هستیم. ما نباید در گفتار و رفتار خود هرگز جلوتر یا عقب‌تر از ایشان حرکت نماییم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در قسمت دیگری از توصیه‌های خود با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، خواستار اقدام جدی دستگاه‌های مسئول شد و فرمودند: مردم عزیز ما در فشار اقتصادی شدید هستند. باید دولت محترم‌ و پر تلاش که انصافا در دوران جنگ‌ تحمیلی اخیر خوب درخشید، با همکاری قوه محترم قضاییه، قاطعانه جلوی گرانی‌های بی‌رویه را بگیرند.

وی از تلاش‌های نخبگان مجمع نظام مسائل کشور بخصوص استان قم و حضور مؤثر بانوان و جوانان در عرصه‌های اجتماعی تقدیر کردند و افزودند: طرح‌ها و پیشنهادهای علمی شما برای حل معضلات کشور بسیار ارزشمند است و باید تداوم یابد و مسئولان محترم‌ هم از این ایده‌ها و پیشنهادها بهره‌مند شوند.

آیت‌الله فقیهی، در پایان ضمن تشکر مجدد از اعضای این مجمع، عزت و عظمت روزافزون نظام اسلامی و رهبری معظم انقلاب را تحت عنایات حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فداه از خداوند متعال مسئلت نمودند.

