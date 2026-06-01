به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «لاس‌وگاس سان» در یادداشتی انتقادی، سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال جنگ با ایران را عامل تشدید بحران انرژی و کاهش آمادگی راهبردی آمریکا دانست و تأکید کرد واشنگتن بهای سنگینی برای فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت در این رویارویی می‌پردازد.

این پایگاه نوشت که ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بارها از جو بایدن به دلیل برداشت از ذخایر راهبردی نفت آمریکا انتقاد کرده بود و این اقدام را تهدیدی برای امنیت انرژی کشور می‌دانست. با این حال، به نوشته لاس‌وگاس سان، دولت ترامپ پس از بازگشت به قدرت نه تنها این ذخایر را به شکل معناداری بازسازی نکرد، بلکه با ورود به جنگ با ایران شرایطی را رقم زد که به گفته نویسنده، وابستگی آمریکا به همان ذخایر را افزایش داده است!

تنگه هرمز و بحرانی که پایان نیافته است

به نوشته لاس‌وگاس سان، یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز بوده است؛ گذرگاهی که حدود یک‌پنجم نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند. نویسنده معتقد است دولت ترامپ همانند دولت جورج بوش در جنگ عراق، بر این فرض تکیه کرده بود که بحران کوتاه‌مدت خواهد بود و بازارهای انرژی به سرعت به وضعیت عادی بازخواهند گشت.

این یادداشت تأکید می‌کند که طولانی شدن اختلال در مسیرهای انرژی، باعث افزایش شدید قیمت نفت شده و دولت آمریکا را ناچار کرده است با سرعت بیشتری از ذخایر راهبردی نفت استفاده کند؛ اقدامی که ترامپ پیش‌تر از منتقدان اصلی آن بود!

کاهش ذخایر راهبردی و نگرانی از آینده

بر اساس این تحلیل، ذخایر راهبردی نفت آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از بهار ۲۰۲۴ رسیده است. نویسنده هشدار می‌دهد که ادامه روند برداشت از این ذخایر می‌تواند آمریکا را در برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیرتر کند.

لاس‌وگاس سان همچنین به خطرات ناشی از فصل طوفان‌ها در سواحل خلیج مکزیک اشاره کرده و نوشته است که وقوع یک حادثه طبیعی بزرگ در شرایط کنونی می‌تواند بحران انرژی آمریکا را به یک وضعیت اضطراری تمام‌عیار تبدیل کند. در این گزارش تأکید شده که هر بشکه نفتی که امروز مصرف می‌شود، در بحران‌های احتمالی آینده در دسترس نخواهد بود.

چین؛ برنده پنهان بحران از نگاه نویسنده

این پایگاه خبری در بخش دیگری از تحلیل خود نوشت در حالی که آمریکا ذخایر اضطراری خود را مصرف می‌کند، چین در سال‌های اخیر ذخایر انرژی گسترده‌ای انباشته کرده و همزمان سرمایه‌گذاری وسیعی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است.

به باور نویسنده، این وضعیت باعث شده پکن در مقایسه با واشنگتن از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد. لاس‌وگاس سان حتی تأکید کرده که بسیاری از تصمیمات دولت ترامپ در عمل به تقویت موقعیت راهبردی چین منجر شده و رقابت ژئوپلیتیکی میان دو کشور را به زیان آمریکا تغییر داده است.

فشار بر اقتصاد آمریکا و افزایش هزینه‌های زندگی

این یادداشت همچنین به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره کرده و نوشته است که افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و هزینه‌های دولت آمریکا را در حوزه‌های نظامی، انرژی و حمایت‌های اقتصادی افزایش داده است.

به نوشته لاس‌وگاس سان، خانواده‌های آمریکایی با افزایش هزینه سوخت مواجه شده‌اند، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل برای شرکت‌ها بالا رفته و زنجیره‌های تأمین جهانی بار دیگر تحت فشار قرار گرفته‌اند. نویسنده تأکید می‌کند که حتی در صورت بازگشایی فوری تنگه هرمز نیز ماه‌ها زمان لازم خواهد بود تا اختلالات ایجادشده در بازار انرژی برطرف شود.

«شکست در برنامه‌ریزی»؛ محور اصلی انتقادها

نویسنده در جمع‌بندی خود، بحران کنونی را صرفاً یک مشکل انرژی ندانسته بلکه آن را نشانه شکست در برنامه‌ریزی راهبردی توصیف کرده است. به اعتقاد وی، دولت ترامپ باید پس از کاهش ذخایر نفتی در دوره جنگ اوکراین، بازسازی این ذخایر را در اولویت قرار می‌داد و سناریوی بسته شدن تنگه هرمز را پیش‌بینی می‌کرد.

لاس‌وگاس سان نتیجه‌گیری می‌کند که دولت آمریکا با اتکا به برآوردهای بیش از حد خوش‌بینانه وارد جنگ با ایران شده و اکنون با پیامدهای اقتصادی، انرژی و امنیتی آن مواجه است؛ وضعیتی که به نوشته این پایگاه خبری، هزینه آن را شهروندان آمریکایی پرداخت می‌کنند.

