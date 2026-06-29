تبلیغ غدیر واجب شرعی است

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا: در میان اعیاد مسلمانان، عید سعید غدیر خم از جایگاهی رفیع و بی‌نظیری برخوردار است. این روز، نه صرفاً یک رویداد تاریخی ساده، بلکه نقطه اوج رسالت نبی مکرم اسلام (ص) و مظهر تکامل دین الهی است. آیات نورانی متعدد قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، به تشریح وجوب شرعی تبلیغ این واقعه عظیم می‌پردازد.

مبانی قرآنی و روایی وجوب تبلیغ غدیر

قرآن کریم و سیره معصومین (ع) به وضوح بر ضرورت و وجوب تبیین و تبلیغ واقعه غدیر تأکید دارند. این وجوب را می‌توان در دو محور اساسی بررسی کرد:

آیه شریفه تبلیغ: هشداری آسمانی

خداوند با قاطعیت تمام به پیامبرش فرمان می‌دهد: «یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک... ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، ابلاغ کن»(۱) این فرمان در مهم‌ترین موقعیت ممکن، یعنی در اواخر عمر شریف پیامبر (ص)، در سرزمین «غدیر خم» صادر شده است. اوج اهمیت این آیه در جمله بعدی آن نهفته است: «...وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ... و اگر (این ابلاغ را) انجام ندهی، رسالتش را انجام نداده‌ای» . این عبارت به تنهایی نشان می‌دهد که پیام غدیر، چنان با اصل رسالت و نبوت گره خورده است که ترک آن، به منزله ترک تمام رسالت و زحمات ۲۳ ساله خواهد بود.

آیه شریفه اکمال: تکمیل دین با اعلام ولایت

در همان روز، پس از ابلاغ فرمان الهی، آیه سوم سوره مائده نازل شد و دین را کامل و نعمت را تمام اعلام کرد: «...الْیوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا... امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین شما پذیرفتم»(۲) این آیه نورانی به صراحت ثابت می‌کند که اعلام ولایت امیرالمؤمنین علی (ع)، آخرین و تکمیل‌کننده همه احکام الهی است .

حدیث متواتر غدیر و وظیفه عمومی

دستور تبلیغ، تنها به پیامبر (ص) محدود نمی‌ماند. در همان خطبه غدیر، رسول خدا (ص) پس از اعلام حدیث شریف «مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌ مَوْلاهُ (هر کس من مولا و سرپرست او هستم، علی نیز مولا و سرپرست اوست)» ، همه حاضران را موظف کرد که این پیام را به غایبان برسانند . بدین ترتیب، وجوب تبلیغ غدیر، یک وظیفه همگانی شد.

روایات معصومین (ع) در تأکید بر تبلیغ

ائمه معصومین (ع) همواره بر این وظیفه الهی پای می‌فشردند. امام رضا (ع) به عنوان بزرگ‌ترین پرچم‌دار احیای عید غدیر پس از پیامبر (ص) می‌فرمایند: «تبلیغ غدیر واجب است؛ کسی که عید غدیر را گرامی بدارد، خداوند خطاهای کوچک و بزرگ او را می‌بخشد و اگر از دنیا برود، در زمره شهداء خواهد بود»( ۳) این روایت به روشنی، جایگاه والای احیاگران سنت غدیر را در پیشگاه الهی نمایان می‌کند.

راهکارهای عملی تبلیغ غدیر در عصر حاضر

با اثبات وجوب این وظیفه الهی، ضروری است راهکارهای عملی و متنوعی برای انجام آن در جامعه امروزی ارائه دهیم:

۱. راهکارهای فردی و خانوادگی

-تبیین در خانه و خانواده: والدین می‌توانند با برگزاری جلسات کوتاه دوستانه و روایت داستان‌های غدیر برای فرزندان و همسر خود، مؤثرترین نوع تبلیغ چهره‌به‌چهره را انجام دهند.



- سنت هدیه و پذیرایی: اهدای کتاب، پوستر یا شیرینی با موضوع ولایت (مانند شکلات) به همسایگان و دوستان، ساده‌ترین و جهانی‌ترین روش برای ایجاد نشاط و ترویج پیام غدیر است.

۲. راهکارهای اجتماعی و مردمی

- اقدامات مسجدی و محلی: امامان جماعت با اختصاص خطبه به موضوع غدیر و نمازگزاران با پذیرایی از دیگران، می‌توانند گام‌های بلندی در این مسیر بردارند.

-جشن‌های خیابانی و اطعام عمومی: برگزاری جشن‌های شاد و پرشور در معابر و کوچه‌ها و توزیع غذای گرم میان مردم، خاطره‌ای ماندگار و شاد از این عید بزرگ در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

۳. راهکارهای رسانه‌ای و فرهنگی

-فضای مجازی و ابزارهای مدرن: در دنیای امروز، تولید و انتشار پویانمایی، کلیپ‌های کوتاه، پادکست، اینفوگرافیک و دلنوشته در شبکه‌های اجتماعی، سریع‌ترین و گسترده‌ترین روش برای انتقال مفاهیم عمیق غدیر است.



-هنرهای فاخر دینی: سرودن و انتشار اشعار ولایی، استفاده از پوستر و بنرهای شهری، و برگزاری مسابقات هنری با محوریت غدیر، توانایی بالایی در جذب اقشار مختلف جامعه دارد.

تبلیغ غدیر، یک وجوب شرعی قطعی و وظیفه‌ای خطیر برای تمام مسلمانان است. این رسالت که از صدر اسلام تا به امروز ادامه یافته، ضامن بقای دین و تداوم راه انبیاست. امروز بیش از هر زمان دیگری، همه ما در هر جایگاه اجتماعی که هستیم (از راننده تا دانشجو، از مادر تا معلم) وظیفه داریم با استفاده از روش‌های متناسب عصر خود، به سهم‌مان این پیام الهی را به گوش جهانیان برسانیم و بدین وسیله، دین خدا را یاری کنیم و رضایت و مغفرت الهی را برای خود و جامعه به ارمغان آوریم.

پی نوشت:

۱.سوره مائده/ آیه ۶۷

۲.سوره مائده/آیه ۳

۳.اقبال الاعمال/۱/۴۶

فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)