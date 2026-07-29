وزارت خارجه عربستان: عملیات ریاض علیه عراق با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا انجام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ ای تأیید کرد که نیروهای مسلح این کشور با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به اهدافی در عراق حمله کردند.

طبق نقل خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزارت امور خارجه سعودی در بیانیه‌ای ضمن تأیید حمله نیروهای مسلح این کشور به اهدافی مشخص در خاک عراق و با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، مدعی شد که این حملات در چارچوب حق دفاع از خود که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، انجام شده است.

در این بیانیه ادعا شده است که این حملات در پاسخ به آنچه «حملات پهپادی گروه‌های وابسته به ایران در عراق علیه تأسیسات نفتی عربستان» خوانده شده، صورت گرفته است.

وزارت امور خارجه عربستان همچنین مدعی شد این حملات در شرایطی انجام شده که ریاض برای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش می‌کرد، اما گروه‌های مورد اشاره با ادامه اقدامات خود، مسیر تشدید تنش را برگزیدند.

وزارت امور خارجه عربستان همچنین ادعا کرد که این کشور به دنبال تشدید تنش نیست، اما در صورت قرار گرفتن در معرض هرگونه حمله، برای حفظ حاکمیت، امنیت شهروندان و حفاظت از تأسیسات خود، تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

پیش از این نیز ترکی المالکی سخنگوی رسمی وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات هدفمندی را علیه اهدافی وابسته به گروه‌های مستقر در عراق که ریاض آنها را مرتبط با حملات به تأسیسات نفتی خود می‌داند، انجام داده‌اند.

المالکی مدعی شد این عملیات پس از آن صورت گرفت که سامانه‌های پدافندی عربستان طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه چندین پهپاد را که قصد هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض را داشتند، رهگیری و منهدم کرده بودند.

وی همچنین ادعا کرد این پهپادها از خاک عراق و توسط شبه نظامیان وابسته به ایران به پرواز درآمده بودند.

سخنگوی وزارت دفاع عربستان در پایان گفت که ریاض خواهان تشدید تنش نیست، اما به هرگونه حمله علیه این کشور پاسخ خواهد داد.

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