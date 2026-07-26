به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش از صبح پنج‌شنبه (اول مرداد ۱۴۰۵) عملیات گسترده‌ای را علیه مواضع طالبان در شهرستان زیباک استان بدخشان آغاز کرده‌اند.

بر اساس بیانیه این جبهه، جنگجویان آن‌ها از چندین جهت به پایگاه‌ها و یگان‌های نظامی طالبان حمله کرده و آن‌ها را از ارتفاعات اطراف پاسگاه مرزی زیباک عقب رانده‌اند.

جبهه آزادی مدعی شده حداقل ۲۱ عضو طالبان از جمله چند فرمانده کشته و دست‌کم ۳۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند که با هلیکوپتر به بیمارستان‌های فیض‌آباد و شهرستان‌های اطراف منتقل شده‌اند. همچنین مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی به دست نیروهای این جبهه افتاده و یک تن از جنگجویان آن‌ها نیز کشته شده است.

طالبان وقوع درگیری‌ها را تأیید کرده‌اند. مقامات نظامی حکومت طالبان در بدخشان بدون تأیید کشته‌های خودشان، گفته‌اند نیروهای مرزی‌شان در جریان این برخوردها ۵ مهاجم را از پای در آورده‌اند.

جبهه آزادی در بیانیه دیگری در روز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ مدعی شد دو پهپاد نظامی طالبان را در فضای تحت کنترل خود در زیباک سرنگون کرده و عصر روز قبل نیز مانع فرود هلیکوپترهای حامل نیروهای کمکی طالبان شده است. طالبان تاکنون پاسخی به این بیانیه نداده است.

همچنین فصیح‌الدین فطرت (رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان) که به منطقه سفر کرده، فقط به‌صورت کلی گفته مخالفان با مقاومت سخت روبه‌رو شده‌اند، تعداد زیادی از آن‌ها کشته و زخمی شده‌اند و به سمت شاه‌سلیم (پاکستان) فرار کرده‌اند. او اشاره‌ای به پهپادها، هلیکوپترها یا جزئیات ادعای جبهه آزادی نکرده است.

این درگیری‌ها که تا صبح امروز ادامه داشته، نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها در شمال‌شرق افغانستان است. آمار تلفات ادعایی طرفین هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.

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