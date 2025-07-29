ویژه نامه | اربعین حسینی

آخرینهای پرونده
افتتاح مقام تل زینبیه در ایام اربعین؛ فضای زیارتی با معماری نو و خدمات گسترده
همزمان با نزدیک شدن به ایام زیارت میلیونی اربعین، مقام تل زینبیه در کربلا پس از توسعهای چشمگیر، آماده پذیرایی از زائران خواهد شد.
افزایش تولید کارخانه یخسازی آستان حسینی در ایام اربعین
به دستور نماینده آیتالله سیستانی در کربلا، کارخانه یخسازی براثا وابسته به آستان مقدس حسینی، تولید خود را برای خدمترسانی بیشتر به زائران اربعین حسینی دوبرابر کرد.
گزارش تصویری| آیین بدرقه نخستین قطار ویژه اربعین استان گیلان
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بدرقه اعزام نخستین قطار زائران اربعین حسینی به ظرفیت ۸۶۴ نفر از رشت به مقصد کرمانشاه عصر امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در ایستگاه راه آهن رشت برگزار شد.
زیارت اربعین؛ میراث اهلبیت(ع) و منبع معنابخش به جهان اسلام
اکنون زیارت اربعین امام حسین(ع) در کربلاء و پیادهروی میلیونی برای آن، به پدیدهای عظیم و غیرقابل مقایسه با تمام شعائر جاری در جهان اسلام تبدیل شده است.
پیام آیتالله میلانی به زائران اربعین حسینی/ استفاده از فرصت معنوی اربعین
آیتالله سیدعلی میلانی در پیامی به زائران اربعین حسینی، از زائران خواست این فرصت معنوی را مغتنم بشمارند.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان:
زیارت امام حسین(ع) عبادت است، نه اقدام سیاسی / با زائران بهسوی مرز ریمدان حرکت خواهیم کرد
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان اعلام کرد که زیارت امام حسین(ع) یک عبادت است، نه حرکت سیاسی، و تاکید کرد که فردا همراه با زائران حتماً بهسوی مرز ریمدان حرکت خواهند کرد.
آیتالله رمضانی: بزرگترین درس اربعین، ایستادگی، صبر و مقاومت است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) گفت: اربعین یک پدیده خودجوش معنوی است که امروز به یک کنشگری اجتماعی، معنوی و دینی تبدیل شده است که همه مسلمانان از ملل مختلف دنیا از جمله پیروان مکتب اهل بیت(ع)، در آن حضور پیدا میکنند.
تعطیلی یک هفتهای در نجف اشرف برای استقبال از زائران اربعین
شورای استان نجف اشرف بهمنظور مشارکت مردمی در مراسم اربعین و خدمت به زائران، تعطیلی یکهفتهای ادارات استان را اعلام کرد.
برگزاری راهپیمایی دلدادگان اربعین در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه در قم
فرماندار شهر قم گفت: راهپیمایی باشکوه دلدادگان اربعین حسینی در این شهر حدفاصل بلوار معنوی پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
«مسیرة الاحرار»؛ راهپیمایی ضد استکباری آزادگان عالم در اربعین حسینی
یکی از جلوههای ضد استکباری اربعین امسال راهپیمایی "مسیرة الاحرار" است. این راهپیمایی عصر روز جمعه ۲۴ مردادماه مصادف با اربعین حسینی به افق کربلا ساعت ۱۷ از صحن عقیله حرم مطهر اباعبدالله علیه السلام شروع و تا میدان جمعیت ادامه خواهد داشت.
۱۴ هزار موکب داخلی و خارجی در کربلا برای استقبال از زائران اربعین
فرماندهی پلیس کربلا از ثبت بیش از ۱۴ هزار موکب خدماتی برای خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد.
بسیج کامل استان کربلا برای استقبال از بیش از ۲۰ میلیون زائر اربعین
با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی و پیشبینی عزیمت جمعیت بیش از ۲۰ میلیونی برای مشارکت در این مراسم با شکوه، استان کربلا با بسیج تمام نهادهای خدماتی و فنی، برای استقبال از زائران آماده میشود.