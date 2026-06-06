به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت الله العظمی مکارم شیرازی با صدور پیامی تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت الله العظمی فیاض، تاکید کردند: برکات آن مرحوم در حوزه علمیه نجف فراموش نخواهد شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت الله حاج شیخ اسحاق فیاض (طاب ثراه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید و حوزه مقدسه نجف اشرف را در سوگ نشاند.

سال‌ها حضور در نجف و تربیت شاگردان فراوان و تألیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مؤمنین و مقلدان، تنها بخشی از برکات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهد ماند ان شاء الله.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه نجف اشرف، ملت‌های مؤمن افغانستان و عراق، عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید، و به ویژه خاندان معزز ایشان، تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

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