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تولید اثر «نظام مسائل راهبردی حوزه علمیه در عرصه زن و خانواده»

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹
کد مطلب: 1823398
تولید اثر «نظام مسائل راهبردی حوزه علمیه در عرصه زن و خانواده»

اثر «نظام مسائل راهبردی حوزه علمیه در عرصه زن و خانواده» به همت پژوهشگاه مطالعات اسلامی و پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت تدوین و تولید شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، پروژه تدوین «نظام مسائل راهبردی حوزه علمیه در عرصه زن و خانواده» را به سرانجام رساند.

سرکار خانم زهره شریعت ناصری رئیس پژوهشگاه مطالعات اسلامی به عنوان ناظر علمی طرح، جهت دفاع از مراحل تولید در جلسه شورای پژوهش پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت حضور یافت.

 این پژوهش توسط محققان و پژوهشگران پژوهشگاه تکمیل شده و ان شاءلله در آینده ای نزدیک، از آن رونمایی خواهد شد.

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