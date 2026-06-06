تولید اثر «نظام مسائل راهبردی حوزه علمیه در عرصه زن و خانواده»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، پروژه تدوین «نظام مسائل راهبردی حوزه علمیه در عرصه زن و خانواده» را به سرانجام رساند.

سرکار خانم زهره شریعت ناصری رئیس پژوهشگاه مطالعات اسلامی به عنوان ناظر علمی طرح، جهت دفاع از مراحل تولید در جلسه شورای پژوهش پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت حضور یافت.

این پژوهش توسط محققان و پژوهشگران پژوهشگاه تکمیل شده و ان شاءلله در آینده ای نزدیک، از آن رونمایی خواهد شد.

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