به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی اکبر ولایتی در حساب ایکس خود نوشت: انتخاب با شماست توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه مند شدن دو تنگه! ‌ پیش بینی چند روز قبل محقق شد؛ پاسخ موشکی از جنس «ذات السلاسل».

مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل ادامه داد: حماقت امروز رژیم در بیروت و نقض صریح آتش بس، حلقه اول پاسخ زنجیره‌ای ما را فعال کرد.

وی افزود: امنیتِ امروزِ باب‌المندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقه‌های مقاومت توان قفل کردن هر دو آبراه را دارند انتخاب با شماست توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه مند شدن دو تنگه!

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