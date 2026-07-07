به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) از مشهد مقدس؛ پنچشنبه هجدهم تیرماه به عنوان روز خاکسپاری و تدفین پیکر امام شهید انقلاب، آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای در جوار حضرت ثامن الحجج(ع) در حرم مطهر رضوی اعلام گردیده است. به این منظور تکاپوی وسیعی در میان اقشار، اصناف، سازمانها و تشکلهای دولتی و مردمی برای استقبال، بدرقه آن مظلوم مقتدر در سطح مشهد در جریان است.
آستان قدس رضوی که میزبان نهایی پیکر امام شهید میباشد به این منظور با تشکیل جلسات و کارگروههای مختلف از هفتههای قبل اقدامات خود را شروع کرده است. در این رابطه جلسات ستاد ویژه برگزاری مراسم تدفین و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، با حضور حجتالاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی و به ریاست قائممقام تولیت و معاونان و مدیران ارشد این آستان مقدس، در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شده است. در جلسه اخیر این نهاد، گزارش آخرین اقدامات، هماهنگیها و تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری این آیین به حجتالاسلام والمسلمین مروی ارائه شد و روند آمادهسازی بخشهای مختلف حرم مطهر، هماهنگیهای میانبخشی و برنامههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر، منظمتر و ایمنتر این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
تولیت آستان قدس رضوی پس از استماع گزارشها، بر ضرورت حفظ جریان زیارت در کنار برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید و فراهم آوردن زمینه حضور پرشور، آرام و ایمن مردم در این آیین تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مروی همچنین بر اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع به عموم مردم درباره زمان و میزان محدودیتهای احتمالی زیارت همزمان با آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و همراهان گرانقدر ایشان، ارائه توصیههای لازم به زائران و نصب نمایشگرهای بزرگ در خیابانهای اطراف و حریم حرم مطهر تأکید کرد تا عموم مردم و زائران بتوانند ضمن همراهی با این مراسم، از فضای معنوی آن بهرهمند شوند.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه تصریح کرد: باید به عموم زائران و مردم عزیزی که به مشهد مقدس مشرف میشوند اطمینان داده شود که ادای احترام و مشارکت در این مراسم، صرفاً به حضور در محل اصلی برگزاری آن محدود نیست بلکه تمامی کسانی که در مسیرها، معابر، خیابانها و پهنههای پیرامونی حرم مطهر حضور مییابند، بخشی از این اجتماع بزرگ و آیین تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب به شمار میآیند.
همچنین دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی از تدوین و اجرای بستهای جامع از برنامههای علمی، فرهنگی، قرآنی، هنری، رسانهای و خدماتی همزمان با مراسم تشییع امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای خبر داده است.
وی گفت: با مشارکت تمامی مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، برنامهای منسجم برای خدمترسانی فرهنگی و معنوی به زائران و اجرای فعالیتهای علمی و تبلیغی در سطح شهر مشهد و حرم رضوی طراحی شده است.
ریاست سازمان علمی فرهنگی آستان قدس که هماهنگی تمامی نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی آستان قدس را برعهده دارد افزود: تلاش ما بر این بود که همه ظرفیتهای علمی، فرهنگی، پژوهشی، قرآنی، هنری، رسانهای و مردمی آستان قدس رضوی در قالب یک نقشه عملیاتی واحد تجمیع شود تا بتوانیم در شأن این رویداد، علاوه بر ارائه خدمات مناسب به زائران، برنامههایی اثرگذار و ماندگار در حوزه تبیین معارف اسلامی و فرهنگ رضوی ارائه کنیم.
وی ابراز داشت: این برنامهها با مشارکت همه مؤسسات وابسته به سازمان علمی و فرهنگی تدوین شده است، دامنه اجرای برنامهها صرفاً به حرم مطهر محدود نیست، بلکه مبادی ورودی شهر، فرودگاه، راهآهن، پایانههای مسافربری، مسیرهای منتهی به حرم، مراکز اسکان زائران، دانشگاهها، مدارس، حسینیهها، مواکب و همچنین فضای مجازی و رسانهای را نیز دربرمیگیرد تا زائران از بدو ورود به مشهد تا پایان حضور خود از خدمات فرهنگی، معرفتی و رفاهی بهرهمند شوند.
همچنین در جلسه جداگانه دیگری، نشست هماهنگی جهت برنامهریزی برای برپایی ایستگاههای فرهنگی در حریم حرم مطهر رضوی همزمان با ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت، امام سیدعلی حسینی خامنهای، باحضور دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در سالن جلسات این سازمان برگزار شد و ابعاد اجرای این عملیات فرهنگی بررسی گردید و تصمیمات نهایی اتخاذ شد.
اما در طرف دیگر شهرداری مشهد که یک رکن اساسی در ارائه خدمات به زائرین مشهدالرضا است تدارک گستردهای برای میزبانی از شرکتکنندگان و عزاداران امام شهید دیده است. در این رابطه محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد در تجمع شبانه اهالی محله کوثر این شهر گفت: پس از واقعه شهادت امام رضا(ع) که فلسفه شکل گیری شهر مشهد بر محور آن است، بدون تردید مراسم تشییع پیکر امام شهید بزرگترین واقعه تاریخ این شهر خواهد بود؛ رویدادی که با حضور گسترده مردم ایران به ویژه مردم ولایتمدار مشهد در تاریخ ثبت خواهد شد و تصاویر آن در قاب دوربینهای جهان ماندگار میشود.
وی افزود: همه امکانات برای برگزاری باشکوه این مراسم فراهم شده است. تمامی مسئولان استان مدیران شهرستان مدیران شهری اعضای شورای اسلامی شهر نیروهای بسیج و سایر دستگاههای اجرایی از مدتها قبل برای برگزاری این ابر رویداد تاریخی بسیج شدهاند تا مراسمی در شأن ملت ایران و شهر امام رضا (ع) برگزار شود. او اظهار داشت: وی افزود: هیچ نگرانی برای برگزاری این مراسم وجود ندارد، زیرا میزبان اصلی این آیین حضرت امام رضا (ع) هستند و ما تنها افتخار خدمتگزاری زائران و مجاوران آن حضرت را داریم بدون تردید این مراسم باشکوه در تاریخ ایران اسلامی ماندگار خواهد شد و جلوهای از وحدت اقتدار و وفاداری ملت ایران به ولایت را به نمایش خواهد گذاشت.
همزمان معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد نیز درباره تمهیدات و پیشبینیهای مدیریت شهری برای اسکان زائرین در ایام تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: مسئولیت کمیته اسکان در ستاد تشییع با ادارهکل میراث فرهنگی استان است و تا امروز نیز همه ظرفیتهای اقامتی موجود در مشهد برای اسکان زائران آماده شده و مهیای پذیرایی از آنهاست، اما با توجه به پیشبینی حضور ۸ تا ۱۰ میلیون زائر در مشهد و از آنجا که شاید ظرفیتهای رسمی برای اسکان و میزبانی از زائران تکمیل شود و جوابگوی نیاز نباشد، شهرداری مشهد در کنار ادارهکل میراثفرهنگی و مانند دهه آخر صفر و عید نوروز، ظرفیتهایی را برای اسکان زائران پیشبینی و آماده کرده است.
جاوید کیانی افزود: برای اسکان موقت زائران از همه ظرفیتهای سالنهای ورزشی و سالنها و سولههای مدیریت بحران در مناطق مختلف استفاده کردیم و تاکنون پنجاه مرکز اسکان موقت زائر در مناطق شهرداری مشهد پیشبینی شده است تا در صورت لزوم میزبان زائران باشند. زیرساختها و امکاناتی هم برای تجهیز این سالنها، مثل موکت، پتو و... تهیه شده و آمادهسازی مراکز اسکان موقت درحال انجام است.
وی ادامه داد: با کمک شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد، بوستان زائرپذیر غدیر با افزایش ظرفیت و بهصورت صددرصدی آماده پذیرش زائران است. او تأکید کرد: در کنار این بوستان، شانزده بوستان دیگر در سطح شهر هم که ظرفیت و امکانات میزبانی از زائران را دارند، درحال آمادهسازی هستند تا در موقعیت اضطراری برای اسکان، از ظرفیت آنها هم استفاده شود. کانکسهای فروشگاههای ارزاق هم آماده است تا در بوستانهایی که برای اسکان انتخاب میشوند، مستقر شود و زائران برای تأمین مایحتاج ضروری دچار مشکل نشوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما