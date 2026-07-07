به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ روزی است که تاریخ چندین هزارساله شهر مقدس قم آن را تا ابد به یاد خواهد سپرد. دیدار امسال مردم قم با رهبر و مقتدایشان نه در ۱۹ دیماه که امروز رقم میخورد، اما با این تفاوت که اینبار پیکر مطهر و خونین رهبر شهیدشان را بر دوش دارند.
امروز پیکر مطهر رهبر عارف، درحالی میهمان مسجد مقدس جمکران است که سالهای سال این مسجد محل خلوت و راز و نیاز امام شهید بود، اما امروز میلیونها نفر از مردم قم و شهرها و کشورهای مختلف بر پیکر خونینش نماز میگذارند و با او برای همیشه وداع میکنند.
طبق گزارش خبرنگار ابنا از مسجد مقدس جمکران ساعتها قبل از آغاز مراسم، محوطه اصلی مسجد، شبستانها و رواقهای مختلف و محوطههای بیرونی مسجد مملو از میلیونها عزادار بود.
ندای ملکوتی اذان صبح امروز در حالی از منارههای مسجد جمکران طنینانداز شد که تا ساعتی دیگر مردم نماز بر پیکر امام شهید را نیز اقامه خواهند کرد.
قرار است طبق اعلام قبلی پیکر مطهر بعد از اقامه نماز در میان جمعیت میلیونی عزادار و خونخواه در بلوار پیامبر اعظم(ع) قم تشییع و برای طواف به حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل شود.
با گزارش لحظه بهلحظه آیین باشکوه و تاریخی همراه باشید:
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تصویر اختصاصی ابنا از حضور میلیونی مردم خونخواه در مسجد مقدس جمکران ساعتی مانده تا مراسم وداع و تشییع
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حال و هوای عجیب اطراف مسجد جمکران و مردمی که راهی محل وداع میشوند..
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گزارشگر ابنا: ساعتها مانده به مراسم نماز و تشییع مردم راهی مسجد جمکران شدهاند
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