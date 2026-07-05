به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مصلی امام خمینی (ره) برای دومین روز متوالی، میزبان عاشقان و آزادگانی از سراسر دنیاست تا با وداعی باشکوه رهبر و پیشوای مقتدر و جان فدای‌مان را به امانت به آسمان‌ها بسپارند.

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۹:۱۲ | همونی که براش نمردیم، آخر سر فدای ما شد...

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آشوک سواین، استاد دانشگاه اوپسلای سوئد: ترور غیرقانونی رهبر عالی ایران توسط نتانیاهو و ترامپ، حکومت این کشور را قدرتمندتر و مشروع‌تر کرده است.

انتظار می‌رود نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و ۲۰ میلیون ایرانی در مراسم تشییع پیکر رهبر عالی ایران شرکت کنند.

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سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان سیستان‌وبلوچستان با صدور بیانیه‌ای، از عموم ملت ایران، به‌ویژه مردم مؤمن، غیور و وفادار استان سیستان‌وبلوچستان، دعوت کردند تا با حضوری گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: حضور پرشور مردم در این مراسم، تجدید میثاق با آرمان‌های اسلام، انقلاب، شهدا و ارزش‌های والای ملی است و بار دیگر نشان خواهد داد که ملت بزرگ ایران در پاسداری از عزت، استقلال، امنیت و وحدت کشور، همواره استوار، یکپارچه و پایدار ایستاده است.

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۸:۱۵ | فریاد انتقام‌خواهی سیل خروشان جمعیت؛ یا لثارات الحسین

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۸:۰۶ | اقامۀ نماز میت برای نوۀ ۱۴ماهۀ امام شهید

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۸:۰۴ | اقامۀ نماز بر پیکر مطهر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل

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۸:۰۳ | اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا؛ اقامۀ نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای توسط آیت‌الله جعفر سبحانی

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۸:۰۲ | اقامۀ نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان

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۷:۵۸ | اشک‌های مردم هنگام ورود پیکر مطهر رهبر شهید

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۷:۵۸ | ورود پیکر مطهر رهبر شهید برای اقامه نماز

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۷:۵۸ پیکر نوهٔ ۱۴ ماههٔ رهبر شهید انقلاب برای اقامهٔ نماز میت به جایگاه منتقل شد

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حضور رئسای قوا در مصلی

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حضور فرزندان رهبر شهید در مصلی

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۷:۴۵ | عهدنامۀ مردم با رهبر شهید در مصلی تهران

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۷:۴۰ | مردم در مصلی با سلام نظامی سرود ملی را خواندند

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.۵:۵۹ | مصلای تهران، ساعاتی پیش از اقامۀ نماز بر پیکر آقای شهید ایران مملو از جمعیت است