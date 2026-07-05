به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب در شهر قم، مجموعه‌ای از تمهیدات ترافیکی، حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری برای مدیریت حضور گسترده شرکت‌کنندگان اجرا شده است.

حلقه اول طرح ترافیکی ویژه مراسم تشییع آقای شهید ایران

۱ـ بلوار سردار سلیمانی حدفاصل میدان زائر تا پیج شکروی به طور کامل مسدود و در اختیار حمل و نقل عمومی

۲ ـ میدان مطهری به سمت ۴راه بازار

۳ ـ دوربرگردان خاکفرج به سمت میدان مطهری و خیابان ساحلی

۴ ـ چهار راه غفاری به سمت سه راه خورشید

۵ ـ بلوار امیرکبیر دوربرگردان حجتیه به سمت پل آهنچی و تقاطع حجتیه

۶ ـ بلوار منتظری دوربرگردان به سمت تقاطع حجتیه

۷ ـ میدان جانبازان به سمت تقاطع شهدا

۸ ـ بلوارجعفرطیار به سمت تقاطع ناشران

۹ـ میدان رسالت به سمت بلوار پیامبر اعظم

۱۰ ـ بلوار بسیج از خیابان تراب نجف زاده به سمت زیرگذر پیامبر اعظم

۱۱ـ بلوار حکیم از سمت میدان نماز به سمت زیرگذر پیامبر اعظم

۱۲ ـ میدان مرجعیت به سمت بلوار کبیری و زیرگذر پیامبر اعظم

۱۳ـ خروجی خیابان های پنج امام زاده و حسن مثله به میدان آل یاسین

۱۴ـ خیابان ظهور به سمت رینگ اول مسجد مقدس جمکران

۱۵ـ تقاطع پمپ گاز جمکران به سمت میدان انتظار

۱۶ ـ بلوار خلیج فارس میدان بقیه الله به سمت میدان منجی

۱۷ ـ بلوار شهید کبیری از ابتدای خیابان کلهری به سمت زیرگذر پیامبر اعظم

۱۸ـ بلوار حکیم از ابتدای بلوار محدث قمی به سمت زیرگذر پیامبر اعظم

۱۹ـ میدان بسیج به سمت زیرگذر پیامبر اعظم

۲۰ ـ تقاطع سجادیه به سمت میدان معلم

۲۱ ـ تقاطع عماریاسر آذر (طالقانی) به سمت چهارراه بازار و تقاطع انقلاب

۲۲ ـ خیابان ۱۹دی کوچه مخابرات به سمت چهارراه بازار

۲۳ ـ خیابان ساحلی پل رجایی به سمت پل علیخانی (مسجد امام حسن)

حلقه دوم طرح ترافیکی ویژه برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران

۱ ـ میدان سعیدی به سمت میدان مطهری و سه راه خورشید

۲ ـ ۲۰متری زاد به سمت زیرگذر و میدان سعیدی

۳ ـ میدان توحید به سمت بلوار منتظری

۴ ـ خیابان ساحلی پل قطار به سمت میدان مصلی

۵ ـ بلوار امین زیر پل ۹دی به سمت میدان جانبازان

۶ـ میدان جانبازان به سمت خیابان فاطمی(دورشهر) و خیابان صفائیه(ارم)

۷ـ خیابان رسالت( ریل راه آهن) به سمت میدان جانبازان

۸ ـ تقاطع جعفرطیار رسالت به سمت خیابان فاطمی(دورشهر)

۹ ـ بلوار جمهوری بلوار عطاران به سمت میدان رسالت

۱۰ـ جمهوری میدان مدافعان حرم به سمت زیرگذر بسیج

۱۱ـ میدان نماز به سمت بلوار حکیم

۱۲ـ خیابان انسجام قدیم از بلوار جمهوری به سمت بلوار پیامبراعظم

۱۳ـ میدان مرجعیت به سمت بلوار کبیری

۱۴ـ بلوار خلیج فارس به سمت میدان امام حسن(ع)

۱۵ـ بلوار خلیج فارس میدان بقیه الله به سمت میدان منجی

۱۶ـ بلوار کبیری از خیابان کلهری به سمت زیرگذر پیامبر اعظم

۱۷ـ تقاطع کلهری با خیابان شاهرودی به سمت بلوار حکیم

۱۸ـ تقاطع گلزار شهدا به سمت میدان بسیج و خیابان انقلاب

۱۹ـ تقاطع نکویی به سمت عماریاسر و گلزار شهدا

۲۰ـ بلوار ۱۵خرداد بلوار روحانی به سمت تقاطع نکویی

۲۱ـ میدان رزمندگان اسلام به سمت ۵۵متری عماریاسر

۲۲ـ میدان جهاد به سمت چهارراه بازار

۲۳ـ خیابان ساحلی از ابتدای پل رضوی به سمت رودخانه

۲۴ـ خیابان خاکفرج میدان الهادی از تقاطع کیوانفر به سمت میدان مطهری

۲۵ـ تقاطع ۷ تیر کیوانفر به سمت میدان سعیدی و خاکفرج

حلقه سوم طرح ترافیکی ویژه مراسم تشییع آقای شهید ایران

این حلقه در صورت اشباع معابر و پارکینگ های حلقه دوم محدودیت ها به ورودی های شهر منتقل میگردد.

۱ـ کلیه ورودی های بزرگراه امام علی(کمربندی) به سمت داخل شهر

۲ـ میدان ارتش به سمت بلوار امین

۳ـ بلوار الغدیر به سمت خیابان صفاشهر

۴ـ بلوار الغدیر به سمت شهرک قدس

۵ـ بلوار آیت الله بروجردی پل مدافعان سلامت به سمت میدان مرجعیت و خیابان ظهور

۶ـ میدان ولیعصر به سمت بلوار شهید کبیری

۷ـ میدان ولیعصر به سمت خیابان آذر

...................................

پایان پیام/ 167