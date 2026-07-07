به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز میت بر پیکر رهبر شهید ایران و اعضای خانواده ایشان، صبح امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه به امامت آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی و با حضور میلیونی ارادتمندان و مردم همیشه در صحنه در میعادگاه عاشقان، مسجد مقدس جمکران اقامه شد.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر «هبر شهید انقلاب با دعاهایی سرشار از حزن و معنویت، از خداوند متعال برای آن شهید والامقام، پذیرش در جوار رحمت الهی و مقام شهادت را مسئلت کردند.

این مرجع تقلید در بخشی از دعاهای خود با لحنی آمیخته با بغض و اندوه چنین زمزمه کردند:

«اللهم إنه نزل مجاهداً موحداً»

بارالها، او در حالی به محضر تو وارد شد که مجاهدی یکتاپرست بود.

«اللهم، اللهم، اللهم إنه نزل عندک شهیداً»

خدایا، خدایا، خدایا، او در پیشگاه تو به عنوان شهید فرود آمده است.

«اللهم إنه نزل عندک قتیلاً للإسلام، قتیلاً لأمةٍ مسلمة»

بارالها، او در حالی به نزد تو آمد که در راه اسلام و برای امت مسلمان به شهادت رسیده است.

این عبارات که با تأثر فراوان و بغض آیت‌الله العظمی جوادی آملی همراه بود، فضای مراسم را به شدت معنوی و متاثر کرد و اشک حاضران را جاری ساخت. مضمون این دعاها بیانگر مجاهدت، توحید، اخلاص و شهادت رهبر شهید انقلاب در راه اسلام و امت اسلامی است و از خداوند متعال درخواست می‌کند که این مجاهد شهید را در جوار رحمت و کرامت خویش بپذیرد.

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