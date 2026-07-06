به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تهران امروز نه برای یک وداع جانسوز، که برای لبیک به فراخوانِ «باید برخاست» قد علم کرده است؛ پایتخت در قرقِ شانه‌هایی است که پیکر رهبر شهید امت را چون نگینی در آغوش گرفته‌اند تا ثابت کنند مسیر سرخِ شهادت تا ندای خونخواهی ولی عصر(عج) توقف‌ناپذیر است.

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۸:۳۳ | هم‌اکنون؛ شعار لبیک یا حسین علیه‌السلام مردم عزادار در کنار خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

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۸:۲۷ | مدیرعامل سازمان خدمات شهری: با راه‌اندازی سامانه‌های مه‌پاش در مسیر، دمای هوای مسیر تشییع بین ۵ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد

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۸:۲۶ | ورود خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان به مسیر تشییع تهران در میان خیل جمعیت مردم عزادار

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۸:۲۶ | پوشش زندۀ مراسم تشییع توسط سی‌ان‌ان

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تحلیلگران امور سیاسی در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کردند: حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران یک پیام سیاسی آشکار را مخابره می کند مبنی بر این که خون شهید به هدر نخواهد رفت.

در این گزارش آمده است: الگوی همبستگی داخلی در ایران نوعی از بیداری را رقم زد که به وضوح در سطوح سیاسی و بخش مذاکرات قابل انعکاس است.

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۸:۲۵ | لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به خیابان آزادی

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۸:۱۶ | آغاز حرکت خودروها در مسیر تشییع / از میدان انقلاب به سمت آزادی

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حضور جوانان کتائب حزب الله عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

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۸:۱۲ | هم اکنون؛ میدان آزادی

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۸:۰۸ | حضور مردم در متروی حرم امام خمینی(ره)

گفتنی است به‌دلیل تراکم شدید جمعیت در محدوده میدان امام حسین(ع) و مسدود بودن مسیرهای خروجی، ایستگاه متروی امام حسین(ع) تا اطلاع بعدی تعطیل شد.

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۸:۰۲ | عزاداری لرهای غیور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان انقلاب

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۷:۵۰ | تصویری از خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانوادۀ شهیدشان

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۷:۱۰ | سیل عظیم مردم در ساعات اولیه بدرقۀ رهبر شهید انقلاب