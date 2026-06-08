به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی محدودیت های پروازی در آسمان کشور سازمان حج و زیارت با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد که با وجود این محدودیت ها، خدمات به حجاج ایرانی در سرزمین وحی بدون وقفه ادامه دارد.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد تمامی زائران ایرانی حاضر در سرزمین وحی در سلامت کامل به سر میبرند و روند ارائه خدمات اجرایی ورفاهی بهصورت منظم و مطلوب ادامه دارد و جای هیچگونه نگرانی برای خانوادههای محترم حجاج وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج؛ پروازهای بازگشت حجاج کشورمان از روز یازدهم خرداد ماه آغاز شده و بیش از نیمی از حجاج تاکنون به میهن اسلامی منتقل شده اند .
روند پروازهای حجاج روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه نیز به صورت برنامه ریزی شده انجام گرفت که با نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به بیروت و به دنبال آن پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به حملات ددمنشانه، آسمان کشورمان با محدودیت پروازی مواجه است.
در این خصوص در اطلاعیه سازمان حج و زیارت آمده است؛ به آگاهی خانوادههای محترم حجاج وملت شریف میرساند که با وجود محدودیتهای ایجادشده در پروازهای آسمان کشور، هیچگونه نگرانی در خصوص وضعیت زائران ایرانی در سرزمین وحی وجودندارد. تمامی حجاج ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره در شرایط مناسب به سر میبرند و خدمات اجرایی و رفاهی آنان بهصورت کامل ومنظم در حال ارائه است.
این اطلاعیه می افزاید بهطور مستمر وضعیت زائران تحت نظارت سازمان حج قرار دارد وبرنامهریزیهای لازم برای بازگشت ایمن و منظم حجاج به کشور را دنبال می کنیم.
در این اطلاعیه از خانوادههای محترم زائران درخواست شده است که اخبار و اطلاعیههای مرتبط را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و اطمینان داشته باشند که سلامت، آرامش و رفاه حجاج عزیز در اولویت کامل قرار دارد.
این اطلاعیه می افزاید: به فضل الهی و باتلاش شبانهروزی عوامل اجرایی، تمامی زائران ایرانی در امنیت و آرامش بوده و خدماترسانی به آنان بدون وقفه ادامه دارد.
در پایان این اطلاعیه آمده است دعاگوی هموطنان شریف و کشور عزیزمان، جمهوری ایران اسلامی در مکه مکرمه و مدینه منوره هستیم.
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