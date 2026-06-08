رونمایی از اثر جدید هنری در شب موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت آغاز عملیات موشکی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی، تازه‌ترین اثر علی داودی - هنرمند نقاش و شاعر - با عنوان «ایرانِ متحد؛ ایرانِ حامی» توسط مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری رونمایی شد.

این اثر که با تکنیک رنگ‌ روغن اجرا شده است، با بهره‌گیری از زبانی نمادین و حماسی، صحنه‌ای از پرتاب موشک‌ها در آسمان شب را در کنار انبوهی از جمعیتِ پرچم‌ به‌ دست به تصویر می‌کشد. ترکیب رنگ‌های تیره، شعله‌های نارنجی و زرد و حضور گسترده پرچم‌های سه‌رنگ ایران، به اثر حال‌ و هوایی معطوف به مفاهیمی چون وحدت، حمایت و همبستگی ملی بخشیده است.

این اثر در کنار بر بازتاب یک رخداد نظامی، کوشیده است از دریچه بیان تصویری، نسبت میان قدرت، مردم و وحدت ملی را برجسته کند؛ روایتی که در آن، تصویر موشک‌ها و اجتماع مردم در یک قاب به نشانه‌ای از پیوند، میان اراده نظامی و پشتیبانی اجتماعی تبدیل شده است.

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