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آملی لاریجانی: تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹
کد مطلب: 1824350
آملی لاریجانی: تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پستی نوشت: حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پستی نوشت: حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.

همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن می‌تواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را در برگیرد.

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آملی لاریجانی: تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود

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