وزارت اطلاعات: ۴ هسته تروریستی تکفیری منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی وزارت اطلاعات از اجرای چند عملیات در جنوب شرق ایران خبر داد و این بیانیه را صادر کرد:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، ۵ نفر از عوامل هسته‌های عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی-تکفیری و یک تیم اشرار در جنوب شرق کشور به هلاکت رسیدند و ۱۹ تروریست بازداشت شدند. در جریان این سلسله عملیات‌، یک سرباز گمنام امام زمان با انفجار انتحاری یکی از تروریست‌ها به شهادت رسید و یک نفر مجروح شد.

۱. هسته‌ی عملیاتی یک گروهک تروریستی-تکفیری فعال در جنوب‌شرق کشور که قصد اقدام تروریستی در عمق کشور را داشت، با هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان در ادارات‌کل اطلاعات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان، در دشت دامغان غافلگیر شده و سه تن از اعضای این گروهک تروریستی دستگیر شدند.

از مخفیگاه تروریست‌ها در شهر زاهدان، بیش از بیست سازه انفجاری که برای سلسله عملیات‌ خرابکارانه در نقاط مختلف کشور آماده شده بود، با همکاری نیروهای جان برکف فراجا کشف و ضبط شد. دو تن دیگر از عناصر گروهک مذکور نیز در مخفیگاه خود در استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند.

تروریست‌های دستگیر شده دوره‌های آموزش بمب‌سازی را در یکی از کشورهای همسایه گذرانده و برای سلسله اقدامات تروریستی وارد کشور شده بودند.

۲- هلاکت سر باند ناامنی‌ها و دستگیری سه نفر از اعضای باند شرارت در جنوب استان و کشف و ضبط سلاح و مهمات مربوط.

در پی اقدام اطلاعاتی و عملیاتی مشترک از سوی سربازان گمنام امام زمان و غیورمردان فراجای استان، شرور سابقه‌دار به نام ایرج بامری به هلاکت رسید و سه نفر از اعضای باند دستگیر شدند.

۳- انهدام سه هسته عملیاتی مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور.

طی سلسله عملیات پیش دستانه‌ی سربازان‌گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سه هسته‌ی سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس،‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، یازده نفر از عناصر عملیاتی و پشتیبانی این هسته‌ها بازداشت شدند.

این مزدوران که تحت پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، در پوشش‌های مختلف وارد کشور شده و مأموریت اجرای عملیات انفجاری، ترور و ایجاد ناامنی در حوزه شهرستان‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان، جمع آوری اطلاعات زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی بندر چابهار را برعهده داشتند.

از این مزدوران مقادیر قابل توجهی سلاح‌های سبک (انواع کلت کمری) و نیمه سنگین (دوشیکا)، تجهیزات انفجاری، ادوات عملیاتی و... کشف و ضبط شد.

شماری از مزدوران بازداشت شده از اتباع بیگانه هستند که پس از جذب در گروهک‌های تکفیری و گذراندن دوره‌های آموزش نظامی و خرابکاری در کشورهای همسایه، با هدف اجرای ماموریت‌های ضدبشری تروریستی همزمان با جنگ تحمیلی سوم وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند.

۴. به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اعضای هسته گروهک‌های تروریستی-تکفیری در کمین سربازان گمنام امام زمان.

به دنبال دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر تلاش یک تیم عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی-تکفیری در منطقه مرزی شهرستان سراوان برای ورود به کشور، این تیم تروریستی در بامداد ۱۷ خرداد در کمین سربازان گمنام امام زمان و رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گرفتار و تمامی ۴ تروریست این هسته‌ی عملیاتی وارداتی به هلاکت رسیدند. در این عملیات یکی از تروریست‌ها اقدام به انفجار جلیقه انتحاری خود نمود که متاسفانه یکی از سربازان گمنام امام زمان به شهادت رسید و یک نفر مجروح شد.

از این تروریست‌های وارداتی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شد از جمله:

دو قبضه سلاح کلاشینکوف بهمراه یک نارنجک انداز

یک قبضه سلاح M۱۶ با دوربین دید در شب

یک قبضه سلاح M۴

چندین خشاب کلاشینکوف، M۴ و M۱۶

جلیقه‌های انتحاری آماده انفجار

مقادیر زیادی فتیله انفجاری و الکترونیکی

مدار الکتریکی جهت سازه‌های انفجاری با قابلیت تعیین زمان انفجار

چندین کلت کمری

یک دستگاه ماهواره استارلینگ

تعدادی نارنجک تفنگی، دستی و نارنجک دست‌ساز

تعدادی دستبند فلزی

مدارک هویتی کشورهای همسایه

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در نخستین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به نشانی vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۱۸ خرداد ۱۴۰۵

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