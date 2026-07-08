نذر دانشجوی افغانستانی؛ یک روز در هفته خدمات درمانی رایگان به نیت رهبر شهید خواهم داشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با آغاز مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در بامداد سهشنبه ۱۶ تیر از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) در قم، خدماترسانی پزشکی به زائران و عزاداران در درمانگاههای موقت و ایستگاههای سلامت آغاز شد.
در میان کادر درمان داوطلب، «لیلا آیتی»، دانشجوی افغانستانی ترم آخر رشته مامایی مقیم قم، با حضور فعال در یکی از این درمانگاهها به زائران خدمترسانی کرد.
لیلا آیتی در گفتوگویی تأکید کرد: «محبت به رهبر شهید مرز نمیشناسد. ایشان تنها رهبر ایران نبودند، بلکه در میان شیعیان افغانستان نیز جایگاه ویژهای داشتند و محبوبیت زیادی میان مردم این کشور برخوردار بودند.»
او که آرزوی دیدار نزدیک با رهبر شهید را در دل داشت، افزود: «با شنیدن خبر شهادتشان بسیار متأثر شدم. حالا که فرصتی پیش آمده، با تمام وجود در این مراسم حضور دارم تا خدمتی هرچند کوچک به زائران کنم.»
این دانشجوی داوطلب افغانستانی اعلام کرد که پس از فارغالتحصیلی، به نیت رهبر شهید تصمیم گرفته هفتهای یک روز را به ارائه خدمات درمانی رایگان به نیازمندان، بهویژه زنان و کودکان، اختصاص دهد.
...............
پایان پیام/
نظر شما