به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پیامی ارتحال عالم و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی اسحاق فیاض را به مردم شریف افغانستان تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
"إنّا للّه وإنا إلیه راجعون"
خبر ارتحال مرجع عالیقدر و فقیه وارسته، حضرت آیتالله العظمی اسحاق فیاض «رضوان الله تعالی علیه»، دلباختگان مکتب اهلبیت "علیهم صلوات الله اجمعین" را سوگوار کرد.
نقش بیبدیل آن عالم ربّانی در تقویت کیان تشیع و صیانت از حریم مرجعیت در برهههای سخت تاریخی بر کسی پوشیده نیست.
اینجانب به نمایندگی از حزب مؤتلفه اسلامی، رحلت این مرجع بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر "ارواحنا فداه"، علمای اعلام، ارادتمندان، مقلدان و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده؛ از خداوند سبحان مسألت دارم که ایشان را بر سفره کرامت حضرت مولیالموحدین، علی علیهالسلام میهمان بگرداند و به بیت شریف آن عزیز سفر کرده، صبر و سلامتی عنایت فرماید.
محمدعلی امانی
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما