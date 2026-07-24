شرایط خروج اتباع خارجی و مشمولان برای زیارت اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، با تشریح آخرین ضوابط خروج زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: اتباع خارجی مقیم ایران که دارای کارت آمایش، اقامت یا گذرنامه و همچنین مشمول طرح روادید خانواری هستند، می‌توانند در زیارت اربعین شرکت کنند، اما شرط خروج آنان دریافت «سند خادم» است.

وی افزود: این افراد باید با مراجعه به دفاتر کفالت مستقر در سراسر کشور، درخواست صدور سند خادم را ثبت کنند تا پس از تأیید اقامت قانونی آنان در سال جاری، این سند صادر شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، تأکید کرد: سند خادم باید هر سال به‌صورت جدید صادر شود و اسناد سنوات گذشته فاقد اعتبار هستند، زیرا اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های پلیس عراق ثبت نشده است. بنابراین دارندگان سند خادم سال‌های گذشته از مراجعه به مرزها خودداری کنند، چرا که امکان ارائه خدمات و ورود آنان به عراق وجود نخواهد داشت.

شرایط خروج سربازان و مشمولان

سردار نودهی درباره شرایط خروج سربازان برای سفر اربعین گفت: سربازان در حال خدمت می‌توانند با مراجعه به یگان خدمتی خود و دریافت مجوز لازم، برای زیارت اربعین اعزام شوند.

وی ادامه داد: مشمولان دارای وضعیت تحصیلی، اعم از دانشجویان و طلاب، نیز بدون نیاز به سپردن وثیقه، تنها با ثبت درخواست در سامانه سماح، مجوز خروج از کشور را دریافت خواهند کرد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا همچنین تصریح کرد: متولدین سال ۱۳۸۷ که از ابتدای امسال مشمول خدمت وظیفه عمومی شده‌اند نیز بدون سپردن وثیقه امکان خروج از کشور برای سفر اربعین را دارند.

وی خاطرنشان کرد: فراجا برای این سه گروه از مشمولان تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و اقدامات لازم برای تسهیل سفر آنان در حال انجام است.

مشمولان غایب امکان دریافت گذرنامه ندارند

سردار نودهی درباره وضعیت مشمولان دارای غیبت نیز گفت: برای این افراد تا زمان تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه، گذرنامه صادر نمی‌شود.

وی توضیح داد: این دسته از مشمولان باید ابتدا به سازمان نظام وظیفه فراجا مراجعه کرده و وضعیت خدمتی خود را، اعم از اعزام به خدمت یا بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی، مشخص کنند. پس از تأیید سازمان نظام وظیفه، پلیس مهاجرت و گذرنامه خدمات لازم را به آنان ارائه خواهد کرد.

امکان اعلام مفقودی گذرنامه به‌صورت غیرحضوری

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در پاسخ به پرسشی درباره مفقودی گذرنامه گفت: افرادی که گذرنامه خود را گم کرده‌اند، می‌توانند از طریق برنامه کاربردی «پلیس من» مفقودی گذرنامه را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند.

وی افزود: در صورت درخواست گذرنامه زیارتی، هیچ محدودیتی وجود ندارد و ثبت درخواست ظرف ۲۴ ساعت انجام می‌شود، اما در صورت درخواست گذرنامه بین‌المللی، محدودیت زمانی ۲۱ روزه و سایر ضوابط قانونی اعمال خواهد شد.

اتباع دارای کارت آمایش برای ثبت اطلاعات مراجعه کنند

سردار نودهی درباره مشکل برخی اتباع خارجی در ثبت اطلاعات کارت آمایش نیز اظهار داشت: افرادی که اطلاعات کارت آمایش آنان در سامانه پلیس ثبت نشده است، باید به اداره کل امور اتباع محل سکونت خود مراجعه کنند تا اطلاعات اقامتی آنان در سامانه پلیس ثبت شود و پس از آن بتوانند از طریق دفاتر کفالت خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

افزایش چشمگیر تردد زائران از مرزهای اربعینی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در پایان با اشاره به روند اعزام زائران اربعین گفت: بر اساس رصدهای انجام‌شده، طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت گذشته، حجم قابل توجهی از هموطنان از مرزهای چهارگانه اربعینی راهی عتبات عالیات شده‌اند.

وی تأکید کرد: مجموعه فراجا، از فرماندهی کل تا پایین‌ترین رده، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را افتخار خود می‌داند و با تمام توان در مسیر تسهیل سفر میلیونی عاشقان اهل‌بیت(ع) فعالیت می‌کند.

........

پایان پیام/ ۲۱۸