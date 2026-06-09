سقوط یک فروند بالگرد ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از دو منبع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت: یک فروند بالگرد آپاچی ارتش آمریکا روز دوشنبه (۱۸ خرداد) در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است و دو سرنشین آن به سلامت نجات یافته‌اند.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است: این حادثه در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست که این بالگرد توسط آتش ایران سرنگون شده، دچار نقص فنی شده و یا با مشکل دیگری مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی تاکنون به طور رسمی این حادثه را تائید نکرده‌اند و سخنگوی کاخ سفید نیز هنوز هیچ بیانیه‌ای در این خصوص ارائه نداده است.

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