ابعاد تازه بحران انسانی در یمن، زیر فشار محاصره؛ صدها هزار بیمار مزمن و سرطانی در انتظار دارو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالله الشریف»، معاون رئیس هیئت عالی دارو در یمن، در گفتوگو با شبکه «المسیره» اظهار داشت که بخش دارویی این کشور با بحرانی بیسابقه روبهرو است و استمرار محاصره، روند واردات، تولید داخلی و زنجیره تأمین دارو را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی تأکید کرد که محدودیتهای اعمالشده بر بنادر، فرودگاهها و نقلوانتقالات مالی، مهمترین مانع در مسیر تأمین مستمر دارو برای بیماران به شمار میرود.
به گفته این مقام یمنی، بیش از ۱۶۰۰ قلم دارو در بازار یمن با کمبود مواجه است که از این میان، بیش از ۵۵۰ قلم جزو داروهای حیاتی و نجاتبخش محسوب میشوند. همچنین فعالیت بیش از ۸۳ شرکت و تأمینکننده دارویی که پیشتر حدود ۱۳۰۰ قلم دارو را در بازار عرضه میکردند، تحت تأثیر شرایط ناشی از محاصره قرار گرفته است.
الشریف افزود که قیمت برخی داروها در سالهای اخیر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته که این مسئله ناشی از اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل و تأخیر طولانیمدت در ورود محمولههاست.
وی همچنین از باقی ماندن صدها محموله دارویی و مواد اولیه در جیبوتی خبر داد و گفت برخی محمولهها به دلیل محدودیتهای موجود، بین سه تا چهار ماه و گاه بیشتر در انتظار انتقال به یمن میمانند.
به گفته وی، بسته بودن فرودگاه صنعا و محدودیتهای اعمالشده بر بندر الحدیده، روند ورود داروهای نیازمند حملونقل سرد را نیز با مشکلات مضاعفی مواجه کرده است.
معاون رئیس هیئت عالی دارو در یمن با اشاره به پیامدهای انسانی این بحران اعلام کرد که بیش از ۱۷۰ هزار بیمار مبتلا به بیماریهای مزمن و سرطان، بهطور مستقیم از تأخیر در ورود داروها آسیب دیدهاند. علاوه بر این، حدود ۴۰ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی و هموفیلی نیز به دلیل عدم دسترسی بهموقع به داروهای مورد نیاز خود با مشکلات جدی روبهرو هستند.
الشریف با بیان اینکه صنعت داروسازی یمن نیز در سالهای اخیر خسارات گستردهای را متحمل شده است، گفت دو کارخانه دارویی بهطور مستقیم هدف حملات قرار گرفتهاند و مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه و حملونقل، سرمایهگذاری در این حوزه را کاهش داده است.
با این حال، وی تأکید کرد که سهم تولید داخلی در تأمین داروهای اساسی از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۰ درصد در شرایط کنونی افزایش یافته و برنامههایی برای توسعه بیشتر این ظرفیت در دست اجراست.
الشریف، از سازمانهای بینالمللی خواست برای ایجاد مسیرهای امن انتقال دارو و تجهیزات پزشکی اقدام کرده و زمینه رفع محاصره و تسهیل دسترسی مردم یمن به دارو را فراهم کنند.
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