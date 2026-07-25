به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق آنچه که منابع عربی و یمنی اعلام میکنند حملاتی از یمن به اهدافی در عربستان سعودی در حال انجام است و گزارشهایی درباره مشاهده دود غلیظ در آسمان جازان و وقوع چندین انفجار در شهر جیزان منتشر شده است. همزمان، برخی منابع مدعی شدهاند که پایگاه هوایی خمیس مشیط نیز هدف حملات قرار گرفته است.
در ادامه این گزارشها، اخباری درباره رسیدن موشکهای شلیکشده به منطقه ینبع و فعال شدن سامانههای هشدار زودهنگام در این استان برای دومین بار منتشر شده است. دفاع مدنی عربستان نیز بنا بر گزارشهای منتشرشده، از فعال شدن سامانه هشدار در ینبع خبر داده است.
برخی منابع رسانهای همچنین مدعی شدهاند که فرودگاههای جده و ریاض به دلیل شرایط امنیتی ناشی از این حملات، بخشی از پروازهای خود را متوقف یا به حالت تعلیق درآوردهاند؛ ادعایی که تاکنون از سوی مقامهای رسمی عربستان تأیید نشده است.
در همین حال، نصرالدین عامر، عضو شورای سیاسی انصارالله یمن، در اظهاراتی با اشاره به ابعاد این عملیات گفت: «اندازه و سطح حملات قبلی را از حافظه پاک کنید، زیرا وضعیت این بار کاملاً متفاوت است.»
بر اساس ارزیابی برخی ناظران منطقهای، تأسیسات انرژی و زیرساختهای وابسته به شرکت آرامکو میتوانند از جمله اهداف احتمالی این حملات باشند؛ بهویژه آنکه در عملیاتهای پیشین نیز زیرساختهای نفتی عربستان در فهرست اهداف قرار داشتهاند. با این وجود، تاکنون هیچگونه تأیید رسمی درباره هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو در این دور از حملات منتشر نشده است.
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