به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «لیلاخ شوفال» خبرنگار امور نظامی و امنیتی روزنامه اسرائیل هیوم نوشت که پس از چند هفته آمادهباش بالا، طی دو روز گذشته سطح آمادهباش ارتش رژیم صهیونیستی به بالاترین حد خود رسیده است. به نوشته این روزنامه، نیروی هوایی و بخش اطلاعات نظامی بیشترین تمرکز را بر تقویت آمادگیهای عملیاتی برای احتمال ازسرگیری درگیری با ایران داشتهاند.
نگرانی تلآویو از مسیر سیاستهای ترامپ
این گزارش با اشاره به حملات اخیر آمریکا به اهدافی در ایران، بهویژه در منطقه تنگه هرمز، مدعی شد واشنگتن بهتدریج دامنه حملات خود را به زیرساختها و پلها نیز گسترش داده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مقامهای امنیتی اسرائیل هنوز درک روشنی از راهبرد آمریکا ندارند و دو سناریو را محتمل میدانند؛ یا تشدید درگیریهای نظامی و یا تلاش واشنگتن برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره تحت فشار نظامی.
تردید درباره جنگ گسترده و پیامدهای آن
این روزنامه صهیونیستی نوشت برخی محافل امنیتی اسرائیل از ادامه فشار بر ایران حمایت میکنند، اما نسبت به احتمال توافقی میان آمریکا و ایران که از نگاه تلآویو نتواند برنامه هستهای و توان موشکی جمهوری اسلامی را مهار کند، ابراز نگرانی دارند. در عین حال، گزارش تأکید میکند آغاز یک جنگ گسترده علیه ایران، علاوه بر خسارتهای اقتصادی و امنیتی برای اسرائیل، میتواند بازار جهانی انرژی را نیز دچار بحران کند؛ موضوعی که به اعتقاد نویسنده، دولت آمریکا نیز بهویژه در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، تمایلی به پذیرش پیامدهای آن ندارد.
احتمال اقدام پیشدستانه ایران از نگاه اسرائیل
در پایان این گزارش آمده است که در صورت درخواست آمریکا، رژیم صهیونیستی برای مشارکت در عملیات نظامی علیه ایران تردید نخواهد کرد. با این حال، اسرائیل هیوم مدعی شد یکی از دلایل اصلی افزایش سطح آمادهباش ارتش، این ارزیابی امنیتی است که ایران ممکن است با تصور آماده شدن اسرائیل برای حمله، پیش از هر اقدام احتمالی، خود دست به عملیات پیشدستانه بزند؛ سناریویی که به گفته این روزنامه، در محاسبات امنیتی تلآویو بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
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