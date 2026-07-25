به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز جمعه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، درباره روند تنشها میان واشنگتن و تهران گفت که هنوز درباره اجرای حملات گسترده علیه ایران تصمیمگیری نکرده است. وی مدعی شد ایران «روزبهروز با جدیت بیشتری» در مذاکرات حضور پیدا میکند و این موضوع در ارزیابیهای آمریکا تأثیرگذار بوده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد به وعدههای شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، درباره ایران اعتماد دارد.
ترامپ پیشتر نیز گفته بود این دو کشور متعهد شدهاند از فروش یا ارسال سلاح به ایران خودداری کنند و هشدار داده بود که هرگونه اقدام در این زمینه به سود پکن و مسکو نخواهد بود.
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر، درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران تشدید شده است.
به ادعای منابع آمریکایی، واشنگتن حملاتی را علیه اهدافی در داخل ایران انجام داده و در مقابل، ایران نیز با موشکها و پهپادها برخی پایگاهها و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
بهرغم امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن در ماه ژوئن برای توقف درگیریها و آغاز مذاکرات، روند تنشها بار دیگر از سر گرفته شد. دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکشها در تنگه هرمز متهم کرده و خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه شده است؛ در مقابل، ایران بر ضرورت مدیریت و نظارت بر عبور و مرور کشتیها در این گذرگاه راهبردی تأکید دارد.
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