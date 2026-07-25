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ترامپ: هنوز درباره حمله گسترده به ایران تصمیم نگرفته‌ایم؛ تهران در مذاکرات جدی‌تر شده است!

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
کد مطلب: 1844722
ترامپ: هنوز درباره حمله گسترده به ایران تصمیم نگرفته‌ایم؛ تهران در مذاکرات جدی‌تر شده است!

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی برای آغاز یک «حمله گسترده» علیه ایران را اتخاذ نکرده و مدعی شد تهران در روند مذاکرات، نسبت به گذشته رویکردی جدی‌تر در پیش گرفته است. وی در عین حال تأکید کرد که گزینه‌های نظامی همچنان روی میز قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز جمعه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، درباره روند تنش‌ها میان واشنگتن و تهران گفت که هنوز درباره اجرای حملات گسترده علیه ایران تصمیم‌گیری نکرده است. وی مدعی شد ایران «روزبه‌روز با جدیت بیشتری» در مذاکرات حضور پیدا می‌کند و این موضوع در ارزیابی‌های آمریکا تأثیرگذار بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد به وعده‌های شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره ایران اعتماد دارد.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود این دو کشور متعهد شده‌اند از فروش یا ارسال سلاح به ایران خودداری کنند و هشدار داده بود که هرگونه اقدام در این زمینه به سود پکن و مسکو نخواهد بود.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران تشدید شده است.

به ادعای منابع آمریکایی، واشنگتن حملاتی را علیه اهدافی در داخل ایران انجام داده و در مقابل، ایران نیز با موشک‌ها و پهپادها برخی پایگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.

به‌رغم امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در ماه ژوئن برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات، روند تنش‌ها بار دیگر از سر گرفته شد. دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز متهم کرده و خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه شده است؛ در مقابل، ایران بر ضرورت مدیریت و نظارت بر عبور و مرور کشتی‌ها در این گذرگاه راهبردی تأکید دارد.

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