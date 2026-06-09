وبینار " نقش حج در ساخت تمدن اسلامی" به زبان ملایو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار " نقش حج در ساخت تمدن اسلامی" ویژه ملایو زبانان و با شرکت اندیشمندانی از کشورهای مالزی، سنگاپور، تایلند و اندونزی برگزار شد.

این وبینار علمی و نشست مجازی به همت مجمع محلی و مجالس مجازی متحد اهل بیت(ع) مالزی (ارگان MoG) و با همکاری مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، بعثه و نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت، حزب تای سیتیزن تایلند، دانشگاه رادین فتاح پالیمبانگ اندونزی و دانشگاه اسلامی مالزی برگزار شد.

مجری وبینار استاد «ابو زینب امیر عروف» از دانشگاه اسلامی مالزی بود. سخنرانان این نشست علمی به ترتیب استاد «نیک اسحاق فطانی» معاون رئیس حزب تای سیتیزن تایلند و دکتر «یولیان راما پری هندیکی» استاد دانشگاه رادین فتاح پالیمبانگ اندونزی بودند.

استاد نیک اسحاق پس از توضیحات در مورد معنی‌شناسی تمدن و تمدن اسلامی نتیجه‌گیری کرد که برای برگرداندن محوریت و انتقال مجدد مرکزیت کانونی به امت اسلامی و ساختن تمدن اسلامی، قدرت سیاسی لازم است و حج به عنوان بزرگترین کنگره امت اسلامی نقش مهمی در این زمینه دارد و امیدواریم که ایران در قرار دادن تمدن اسلامی در جایگاهش و همچنین ارتقاء و اعتلای آن توانا باشد و عربستان سعودی در اداره حج، به صورت دلخواه عمل نکند.

سخنران دوم دکتر یولیان به فرمایشات رهبر شهید امام علی خامنه ای در مورد نقش حج به عنوان بزرگترین منبع قدرت امت اسلامی برای تمدن اسلامی اشاره کرد که می‌تواند شامل جنبه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، معنوی و روحی باشد و با کنار گذاشتن اختلافات منطقه ای، کشوری، مذهب و دیگر اختلافات قابل تحقق است.

وی افزود: تمدن اسلامی با ظهور امام زمان(عج) به کمال می‌رسد و وقتی به اوج خود می‌رسد که با تلاش زمینه‌سازان ظهور برای تمدن اسلامی همراه گردد.

..........................

پایان پیام/ 167