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«شاهین لطف‌آذر» از اهالی صالح‌شهر، دهمین شهید جنگ تحمیلی سوم در شهرستان گتوند + عکس

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
کد مطلب: 1842097
منبع: ایرنا
«شاهین لطف‌آذر» از اهالی صالح‌شهر، دهمین شهید جنگ تحمیلی سوم در شهرستان گتوند + عکس

«شاهین لطف آذر» متولد سال ۱۳۷۶ از اهالی صالح شهر گتوند است که در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا به بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندار شهرستان گتوند گفت: تعداد شهدای این شهرستان در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید.

محسن آقایی روز یکشنبه در گفت‌وگویی بیان کرد: «شاهین لطف آذر» متولد سال ۱۳۷۶ از اهالی صالح شهر گتوند است که در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا به بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: شهرستان گتوند پیش از این نیز عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردار پور و علی تاجبخش را در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیم کرده است.

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گفتنی است در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، ‌حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه بود و بازتاب گسترده‌ای در مواضع دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان داشت.

این تجاوز نظامی دشمن اگرچه پس از آتش بس چند هفته‌ای از سر گرفته شده‌ ولی همچنان با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.

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