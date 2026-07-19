به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندار شهرستان گتوند گفت: تعداد شهدای این شهرستان در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید.

محسن آقایی روز یکشنبه در گفت‌وگویی بیان کرد: «شاهین لطف آذر» متولد سال ۱۳۷۶ از اهالی صالح شهر گتوند است که در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا به بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: شهرستان گتوند پیش از این نیز عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردار پور و علی تاجبخش را در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیم کرده است.

گفتنی است در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، ‌حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه بود و بازتاب گسترده‌ای در مواضع دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان داشت.

این تجاوز نظامی دشمن اگرچه پس از آتش بس چند هفته‌ای از سر گرفته شده‌ ولی همچنان با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.

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