به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از جوانان و علاقه‌مندان اندونزیایی در اقدامی خلاقانه و خودجوش در برخی شهرهای این کشور، خودروهای شخصی خود را به‌صورت نمادین با تصاویر رهبر شهید، شهدای دفاع مقدس و همچنین تصاویر مرتبط با توانمندی‌های دفاعی و حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران تزئین کرده و در سطح شهرها به حرکت درآوردند.



طبق اعلام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، این اقدام ابتکاری بازتاب قابل‌توجهی در فضای مجازی و میان افکار عمومی داشته و به‌عنوان نمادی از همبستگی، حمایت و علاقه بخشی از جامعه اندونزی نسبت به جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرار گرفته است.



حرکت این خودروها در سطح شهرها، افزون بر جنبه نمادین، به نوعی جریان‌سازی فرهنگی و رسانه‌ای نیز منجر شده و موجب طرح گفت‌وگوها و مباحث مختلف پیرامون جمهوری اسلامی ایران، مقاومت و تحولات منطقه در میان اقشار مختلف جامعه گردیده است.



این‌گونه اقدامات مردمی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان ملت‌های ایران و اندونزی وجود دارد و در صورت هدایت و بهره‌برداری مناسب، می‌توان از این ظرفیت‌ها در جهت تقویت دیپلماسی عمومی و مردمی جمهوری اسلامی ایران استفاده نمود.