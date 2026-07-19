ویدیو | «سوگ خورشید» اثر جدید علیرضا افتخاری برای رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قطعه «سوگ خورشید» با صدای علیرضا افتخاری و شعری از محمد مهدی سیار در رثای رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

این قطعه بخشی از آلبوم «بدرقه» است که پیشتر همزمان با آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با صدای هفت تن از خوانندگان از جمله محمد معتمدی و پرواز همای تولید شد. البته که این قطعه در حالی منتشر شده است که پیشتر علیرضا افتخاری در فضای مجازی اعلام کرده بود این اثر را بنابر احساسات خوانده و از کیفیت آن راضی نیست و به همین منظور خواستار عدم انتشار این اثر شده بود. در همین راستا اما محمدمهدی سیار، شاعر با انتشار متنی درباره ویدئویی که در روزهای اخیر از علیرضا افتخاری منتشر شد، نوشت: «اخیراً ویدیویی از استاد علیرضا افتخاری منتشر شده که در آن از تهیه‌کننده می‌خواهد قطعه‌ای از او در آلبوم «بدرقه» منتشر نشود؛ چون از کیفیت فنی و هنری این اثر رضایت ندارد. رسانه‌های بیگانه در حرکتی سخیف و نخ‌نما با تقطیع سخن استاد، اینگونه وانمود کردند که او از خواندن در سوگ رهبر شهیدمان کناره گرفته یا پشیمان شده است!

این در حالی‌ست که پیش از این و در یک ماه اخیر دو قطعه «جاودانگی» با شعری از مهدی رحیمی و «اه از آن اسفند» با شعری از من در این موضوع از استاد افتخاری منتشر شده و او کارنامه‌ای درخشان و بیادماندنی در این شرایط تاریخی کشور از خود به یادگار گذاشته که می‎تواند الگویی برای زمان‌شناسی و میهن‌دوستی یک هنرمند باشد. در این قسمت می‌توانید این نماهنگ را ببینید: