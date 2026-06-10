به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام حج ابراهیمی و عید سعید غدیر، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با همکاری دانشگاه تهران، بعثه و نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت، دانشگاه اسلامی دولتی شریف هدایت الله جاکارتای اندونزی و همچنین انجمن طلاب و دانشجویان اندونزیایی در ایران، وبینار علمی و بین‌المللی با عنوان «نقش حج در امت سازی و ساخت تمدن اسلامی» را با ارائه دو تن از استادان و پژوهشگران دانشگاه و حوزه معارف اسلامی برگزار نمود.

این وبینار بین المللی به بررسی ابعاد اجتماعی، تمدنی، تربیتی و معرفتی حج در شکل‌گیری امت اسلامی و ساخت تمدن اسلامی و نیز و بروز و ظهور آثار آن ها در جهان امروزین اختصاص داشت و شرکت‌کنندگان این وبینار مجازی اساتید، دانشجویان و فعالان فرهنگی و علمی اندونزی بودند.

خانم دکتر «فکریه قرآنی»، استاد دانشگاه اسلامی دولتی شریف هدایت الله جاکارتا، به عنوان سخنران اول، به بررسی نقش و ظرفیت‌های حج در امت‌سازی و ساخت تمدن اسلامی از منظر اندیشه‌های شهید مطهری و دکتر شریعتی پرداخت و در ادامه جناب آقای دکتر محمود واعظی، استاد و عضو هیئت علمی و همچنین رئیس سابق دانشکده الهیات دانشگاه تهران، پارادایم تمدنی برائت در منظومه معارف اسلامی را به زبان انگلیسی مورد بررسی و تبیین قرار داد.

این وبینار با اجراء مدیریت جناب آقای علی عمر شهاب، دانشجوی دکتری رشته مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، برگزار شد.

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