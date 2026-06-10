به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین‌های بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ خردادماه در تهران و دزفول برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم گرامیداشت جمعی از فرماندهان والامقام شهید این جنگ شامل سرداران شهید محمد باقری، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده، محمد کاظمی، محمدحسین ربانی، غلامرضا محرابی، فضل‌الله نوذری، محمدحسن محققی، محمود باقری و محمدسعید ایزدی، روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مقبرة‌الشهدای شهرک شهید محلاتی برگزار می‌شود.

همچنین مراسم گرامیداشت سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی‌زاده و جمعی از فرماندهان و همرزمان ایشان، روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۹ صبح در مجتمع آموزشی امام رضا(ع) واقع در چیتگر، بلوار کوهک برگزار خواهد شد.

مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حسین سلامی، فرمانده فقید کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از وی با عنوان «سردار وعده‌های صادق» یاد می‌شود، نیز روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ساعت ۹:۳۰ در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

بر پایه این گزارش، آیین گرامیداشت شهادت سرلشکر شهید حاج غلامرضا محرابی نیز روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد حضرت ولیعصر(عج) واقع در خیابان شهید سیدحسن نصرالله (وزرا)، جنب پارک ساعی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید محمد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، به همراه همسر و دختر شهیدش، روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.

مراسم گرامیداشت شهادت سرلشکر شهید محمدرضا نصیرباغبان (حاج محسن باقری) نیز روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و در مصلای امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

همچنین آیین بزرگداشت سالروز شهادت فرمانده مجاهد شهید غلامعلی رشید و فرزند شهیدش، روز جمعه ۲۲ خردادماه ساعت ۲۱ در حسینیه ثارالله دزفول برگزار می‌شود.

این مراسم‌ها با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، مسئولان لشکری و کشوری، اقشار مختلف مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهد شد.

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