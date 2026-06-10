به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مسئول روابط عمومی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتگو با خبرنگار ابنا برنامههای عبادی و فرهنگی حرم مطهر در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ خردادماه را تشریح کرد.
وی با اشاره به برگزاری ویژهبرنامه سخنرانی و قرائت دعای کمیل اظهار داشت: این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی و قرائت دعای کمیل توسط سعید حدادیان، پنجشنبه ۲۱ خردادماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار خواهد شد.
محمدبیگی همچنین از برگزاری مراسم نیمهشب قرائت دعای کمیل خبر داد و گفت: این مراسم با نوای محمدرضا غلامرضازاده، بامداد جمعه ۲۲ خردادماه از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد در مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار میشود.
مسئول روابط عمومی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در ادامه با اشاره به برنامه دعای ندبه افزود: ویژهبرنامه قرائت دعای ندبه با نوای مهدی خادم، صبح جمعه ۲۲ خردادماه از ساعت ۷ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری سلسله جلسات سبک زندگی و قرائت زیارت آلیاسین خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر پسندیده و با نوای امیرحسین داودی، جمعه ۲۲ خردادماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود.
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